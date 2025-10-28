Nippon TV: новый премьер Японии выдвинет Трампа на Нобелевскую премию мира

Фото: whitehouse.gov

Новый премьер-министр Японии Санаэ Такаити планирует выдвинуть американского лидера Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. Об этом сообщает RT, ссылаясь на телеканал Nippon TV.

Как утверждают журналисты, политик объявит о своем намерении во время первых переговоров с главой Белого дома, которые состоятся 28 октября в Токио.

Трамп называл себя главным претендентом на получение награды, ссылаясь на семь урегулированных международных конфликтов. Однако, несмотря на его усилия, Нобелевский комитет решил отдать премию мира 2025 года лидеру оппозиции Венесуэлы Марии Корине Мачадо.

Глава Кубы Мигель Диас-Канель назвал это решение позором, так как оппозиционер подстрекала к уличным протестам и военному вмешательству на своей родине.

В свою очередь, Владимир Путин указывал, что ранее Нобелевскую премию мира присуждали тем, кто для мира ничего не сделал. Такими решениями, по словам российского президента, был нанесен огромный ущерб авторитету самой награды.