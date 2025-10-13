Премьер Пакистана Шариф вновь выдвинет Трампа на Нобелевскую премию мира

Фото: ТАСС/AP/POOL/Evan Vucci

Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф заявил, что вновь выдвигает президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. Об этом сообщает РИА Новости.

Трамп принес мир не только на Ближний Восток, но и в Южную Азию, чем спас жизни миллионов людей, уверен премьер Пакистана.

"Сегодняшний день – один из величайших дней в современной истории, потому что мир был достигнут благодаря неустанным усилиям, усилиям, возглавляемым президентом Трампом, который действительно является человеком мира", – резюмировал политик в ходе саммита по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке.

Израиль и палестинское радикальное движение ХАМАС договорились о первых пунктах мирного плана 9 октября, а уже 13 октября во время "саммита мира" главы Египта, Катара, США и Турции подписали итоговое соглашение о прекращении огня в Газе.

Несмотря на усилия Трампа по решению множества конфликтов по всему миру, Нобелевский комитет решил отдать премию мира 2025 года лидеру оппозиции Венесуэлы Марии Корине Мачадо. Глава Кубы Мигель Диас-Канель назвал это решение позором, так как оппозиционер подстрекала к уличным протестам и военному вмешательству на своей родине.

При этом Владимир Путин указывал, что ранее Нобелевскую премию мира присуждали тем, кто для мира ничего не сделал. Такими решениями, по словам российского президента, был нанесен огромный ущерб авторитету самой премии.

