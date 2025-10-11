Президент Кубы назвал позорным присуждение Нобелевской премии мира Мачадо

Фото: ТАСС/POOL/Сергей Бобылев

Президент Кубы Мигель Диас-Канель назвал решение о присуждении Нобелевской премии мира оппозиционному экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо позорным.

По его словам, это беспрецедентный масштаб политизации и предвзятости Нобелевского комитета.

"Премия в 2025 году присуждена человеку, который подстрекает к военному вмешательству на своей родине, а в последние годы и к уличным протестам, в ходе которых людей сжигали заживо", – написал Диас-Канель в соцсети X.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал "полной глупостью" решение Нобелевского комитета о лауреате премии мира в 2025 году. По его мнению, президент США Дональд Трамп уже сделал немало для мира.

Нобелевскую премию мира 2025 года вместо Трампа вручили лидеру оппозиции Венесуэлы. Политик получила награду за усилия по продвижению демократических прав венесуэльского народа и борьбу за "мирный и справедливый переход от диктатуры к демократии".

Владимир Путин в ответ на это сказал, что Нобелевский комитет уже не раз присуждал премию мира тем, кто в действительности ничего не сделал для мира. По словам российского лидера, такие решения нанесли огромный ущерб авторитету этой премии.