Лукашенко назвал глупым решение о лауреате Нобелевской премии мира

Фото: kremlin.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал "полной глупостью" решение Нобелевского комитета о лауреате премии мира в 2025 году. Таким мнением политик поделился в комментарии Первому каналу.

"(Президент США Дональд. – Прим. ред.) Трамп заслужил эту Нобелевскую премию, ему надо было отдавать", – сказал белорусский лидер.

Лукашенко заметил, что последнее время Нобелевскую премию мира присуждали "вообще лишь бы кому". Он напомнил, что ранее соответствующую награду получил экс-президент Соединенных Штатов Барак Обама.

"Стал президентом – получил эту премию", – указал Лукашенко.

При этом, по его мнению, Трамп уже сделал немало для мира, а Нобелевский комитет своим решением оказал "очень плохую услугу" всему мирному процессу в разных точках планеты.

Лукашенко подчеркнул, что присудить премию главе Белого дома нужно было "на перспективу", чтобы таким образом "привязать" его к дипломатической работе. Теперь президент Соединенных Штатов может обидеться, допустил белорусский лидер.

Нобелевскую премию мира в 2025 году получила лидер оппозиции Венесуэлы Мария Корина Мачадо. Комментируя данное решение комитета, Владимир Путин обратил внимание, что награда не раз присуждалась тем, кто в действительности ничего не сделал для мирного процесса.

С точки зрения российского президента, подобные действия нанесли огромный ущерб авторитету премии. Отвечая на вопрос о том, достоин ли американский лидер этой награды, Путин заявил, что не ему решать, кому ее присуждать. При этом Трамп действительно работает над вопросами достижения мира, включая многолетние кризисы, подчеркнул глава государства.

