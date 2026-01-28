Адвокат комика Гудкова обжаловал штраф за клип "Я узкий"

Фото: ТАСС/Вадим Тараканов

Адвокат комика Александра Гудкова обжаловал штраф в 11 тысяч рублей по делу об унижении достоинства в клипе "Я узкий". Об этом со ссылкой на судебные материалы сообщает РИА Новости.

Жалоба была зарегистрирована в суде 26 января, после чего ее направили в апелляционную инстанцию. Рассмотрение жалобы назначено на февраль.

Красногорский городской суд Подмосковья оштрафовал Гудкова на 11 тысяч рублей по делу о разжигании вражды 13 января. Комик опубликовал в соцсетях видеозапись, использовав аранжировку певца Shaman "Я русский". Он изменил текст песни, применив словосочетание "Я узкий".

Проведенное психолого-лингвистическое исследование показало, что в клипе содержались публичные действия, направленные на унижение достоинства человека и группы лиц по признакам происхождения.