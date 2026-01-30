Полиция задержала москвича за кражу 46 упаковок кофе

Фото: 77.мвд.рф

Полицейские задержали москвича, укравшего из магазина 46 упаковок кофе, сообщила пресс-служба столичного главка МВД РФ.

Инцидент произошел в торговой точке на Рогожском Валу. 23-летний молодой человек сложил пачки в тележку, после чего вышел с ней, не оплатив товар.

Личность подозреваемого быстро установили участковые, после чего отправились на его поиски. Задержать москвича удалось на шоссе Энтузиастов. Однако к этому моменту злоумышленник уже успел продать украденное и потратить вырученные деньги.

В результате в отношении молодого человека возбудили уголовное дело по статье "Кража".

Схожий случай произошел ранее в Подмосковье. Там 38-летний мужчина попытался вынести из магазина в Ивантеевке 47 упаковок кофе и продукты питания на общую сумму порядка 16 тысяч рублей.

Сотрудники универмага нажали тревожную кнопку, после чего на место оперативно прибыли сотрудники Росгвардии. При проверке документов выяснилось, что злоумышленник уже имел судимость и находится в федеральном розыске с января 2026 года.

