00:17

Политика

Трамп надеется продолжить переговоры с Ираном

Фото: whitehouse.gov

США рассчитывают продолжить переговоры с представителями Ирана, чтобы прийти к какому-либо результату. Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп в интервью Fox News.

Глава Белого дома напомнил, что последние переговоры с Тегераном по поводу его ядерной программы в конечном итоге закончились атакой США на республику. Трамп добавил, что не раскрывает свои планы по поводу Ирана союзникам на Ближнем Востоке, так как это может "плохо закончиться".

Ранее президент США сообщал, что в последние дни проводил переговоры с властями Ирана и намерен их продолжать. Во время этих контактов лидер США потребовал от Тегерана отказаться от ядерного оружия и прекратить убийства протестующих.

По утверждению Трампа, к Ирану приближается крупная армада американских военных кораблей. На фоне этого американский лидер выразил надежду, что власти Ирана пойдут на сделку с Вашингтоном.

Трампу представили варианты атаки на Иран

политиказа рубежом

Главное

