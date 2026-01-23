МИД Ирана подтвердил, что во время беспорядков в стране погибли свыше 3 тыс человек

Фото: ТАСС/Zuma

Общее число погибших во время беспорядков в Иране составило 3 117. Об этом в своем телеграм-канале написал глава иранского МИД Аббас Аракчи, подтвердив информацию местных СМИ.

По его словам, среди жертв есть как мирные граждане, так и сотрудники сил безопасности. Кроме того, глава МИД привел в сообщении статистику причиненного ущерба мечетям, жилым домам, банкам и магазинам.

Масштабные протесты начались в государстве в декабре 2025 года из-за девальвации местной валюты и последующего роста цен. Позже акции приобрели политический характер. На фоне беспорядков президент США Дональд Трамп предложил протестующим начать захватывать государственные учреждения.

Всего правоохранители в Иране задержали около 3 тысяч человек, обвиняемых в участии в массовых беспорядках и связях с террористическими группировками. В связи с обстановкой в Иране российский МИД призвал россиян отложить поездки в государство. Кроме того, гражданам, которые находятся в Иране, следует соблюдать меры предосторожности и не вести фотосъемку или видеосъемку военных или правительственных объектов.

