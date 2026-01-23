Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 января, 17:13

Политика

МИД Ирана подтвердил, что во время беспорядков в стране погибли свыше 3 тыс человек

Фото: ТАСС/Zuma

Общее число погибших во время беспорядков в Иране составило 3 117. Об этом в своем телеграм-канале написал глава иранского МИД Аббас Аракчи, подтвердив информацию местных СМИ.

По его словам, среди жертв есть как мирные граждане, так и сотрудники сил безопасности. Кроме того, глава МИД привел в сообщении статистику причиненного ущерба мечетям, жилым домам, банкам и магазинам.

Масштабные протесты начались в государстве в декабре 2025 года из-за девальвации местной валюты и последующего роста цен. Позже акции приобрели политический характер. На фоне беспорядков президент США Дональд Трамп предложил протестующим начать захватывать государственные учреждения.

Всего правоохранители в Иране задержали около 3 тысяч человек, обвиняемых в участии в массовых беспорядках и связях с террористическими группировками. В связи с обстановкой в Иране российский МИД призвал россиян отложить поездки в государство. Кроме того, гражданам, которые находятся в Иране, следует соблюдать меры предосторожности и не вести фотосъемку или видеосъемку военных или правительственных объектов.

Читайте также


политикапроисшествияза рубежом

Главное

Как обезопасить собак от догхантеров?

Стоит надевать собакам на прогулку широкий намордник

Хозяева могут помочь питомцу водным раствором трехпроцентной перекиси водорода

Читать
закрыть

К чему приведет сокращение часов на изучение иностранных языков в школе?

Мера скорректирует учебную программу средней школы, чтобы снизить давление на детей

Однако эксперты относятся к инициативе скептически

Читать
закрыть

Стоит ли торопиться с покупкой недвижимости в начале 2026 года?

Эксперты уверены: призывы поторопиться с покупкой похожи на маркетинговый ход со стороны продавцов

Вместо спешки необходим взвешенный анализ и акцент на юридической безопасности сделки

Читать
закрыть

Чем будет заниматься "Совет мира"?

Изначально предполагалось, что новая структура займется восстановлением сектора Газа

Однако в ее хартии сказано, что совет должен укрепить мир во всех регионах, где есть конфликты

Читать
закрыть

Какие страны лучше всего подойдут россиянам для "зимовки"?

Эксперты выделяют Вьетнам, Бали и Камбоджу

Крайне важно заранее изучить особенности страны

Читать
закрыть

Как бороться с "синдромом старшей сестры"?

Выход из этого состояния начинается с осознания проблемы

Ключевым шагом будет осознать ситуацию и начать отделять свои желания и потребности от чужих

Читать
закрыть

Как будет работать самозапрет на внутриигровые покупки?

Авторы инициативы уверены: мера поможет в борьбе с преступниками

Однако эксперты считают, что мера спровоцирует потерю доступа к ряду игр

Читать
закрыть

К чему может привести отказ от анонимности в Сети?

Эксперты уверены: мир уже движется по пути деанонимизации

Логичным развитием тенденции станет появление универсальных цифровых идентификаторов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика