В МИД РФ рекомендовали россиянам отложить поездки в Иран

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

МИД РФ рекомендует российским гражданам отложить поездки в Иран до полной нормализации ситуации в стране. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

По ее словам, россиянам, которые находятся в Иране, следует соблюдать меры предосторожности, не вести фото- и видеосъемки военных и правительственных объектов.

"Неукоснительно выполнять требования местных правоохранительных органов и спецслужб", – цитирует дипломата ТАСС.

Масштабные беспорядки начались в Иране в декабре 2025 года. Причиной послужили девальвация местной валюты и последующий рост цен. Позже протесты приобрели политический характер.

Высший совет нацбезопасности Ирана обвинил в организации беспорядков США и Израиль. Глава Белого дома Дональд Трамп призывал протестующих захватить госучреждения в республике и пообещал отправить помощь участникам митингов.

По информации СМИ, правоохранители в Иране задержали около 3 тысяч человек, обвиняемых в участии в массовых беспорядках и связях с террористическими группировками.

