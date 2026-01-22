22 января, 15:13Политика
В МИД РФ рекомендовали россиянам отложить поездки в Иран
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий
МИД РФ рекомендует российским гражданам отложить поездки в Иран до полной нормализации ситуации в стране. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова.
По ее словам, россиянам, которые находятся в Иране, следует соблюдать меры предосторожности, не вести фото- и видеосъемки военных и правительственных объектов.
"Неукоснительно выполнять требования местных правоохранительных органов и спецслужб", – цитирует дипломата ТАСС.
Масштабные беспорядки начались в Иране в декабре 2025 года. Причиной послужили девальвация местной валюты и последующий рост цен. Позже протесты приобрели политический характер.
Высший совет нацбезопасности Ирана обвинил в организации беспорядков США и Израиль. Глава Белого дома Дональд Трамп призывал протестующих захватить госучреждения в республике и пообещал отправить помощь участникам митингов.
По информации СМИ, правоохранители в Иране задержали около 3 тысяч человек, обвиняемых в участии в массовых беспорядках и связях с террористическими группировками.
