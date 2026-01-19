Президент Ирана Пезешкиан: атака на верховного лидера Хаменеи равносильна войне

Фото: ТАСС/Zuma

Любой акт агрессии против верховного лидера Ирана Али Хаменеи будет равносилен объявлению тотальной войны против иранского народа. Об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан.

Он добавил, что одной из главных причин проблем в жизни иранцев являются санкции и многолетняя вражда с США.

"Если народ Ирана сталкивается с трудностями и проблемами в своей жизни, то одной из главных причин этого является многолетняя вражда и бесчеловечные санкции, введенные правительством США и его союзниками", – заявил Пезешкиан.

Ранее спецпосланник США Стив Уиткофф озвучил 4 требования, выдвигаемые США к Ирану. Они касаются обогащения урана, в том числе вывода из страны "2 тысяч килограммов обогащенного ядерного материала". Также Иран должен сократить запасы ракет и прекратить поддержку своих прокси-групп в регионе.

По данным СМИ, президент США Дональд Трамп 13 января поручил Пентагону подготовиться к нанесению удара по Ирану, однако прислушался к многочисленным мнениям о несвоевременности операции. Американские чиновники усомнились, что иранский режим может быть свергнут одной лишь быстрой серией авиаударов.