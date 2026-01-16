Форма поиска по сайту

Новости

16 января, 14:09

Политика

Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана Пезешкианом

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, сообщает RT со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

По его словам, о результатах разговора станет известно в ближайшее время. Он также добавил, что ситуация на Ближнем Востоке остается весьма накаленной. Песков заявил, что Путин продолжает свои усилия, направленные на ее деэскалацию.

В декабре 2025 года в Иране начались масштабные беспорядки. Причиной стали девальвация местной валюты и последующий рост цен. Спустя время протесты приобрели политический характер.

Высший совет нацбезопасности Ирана обвинил в организации беспорядков США и Израиль. На этом фоне американский президент Дональд Трамп предложил иранским протестующим начать захватывать государственные учреждения в республике.

По данным СМИ, в стране задержаны около 3 тысяч человек, обвиняемых в участии в массовых беспорядках и связях с террористическими группировками.

