Трамп призвал иранских протестующих к захвату госучреждений

Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп предложил иранским протестующим начать захватывать государственные учреждения в республике. Пост с призывом он опубликовал на странице в соцсети Truth Social.

"Иранские патриоты, продолжайте протестовать – захватите свои учреждения!! Сохраните имена убийц и обидчиков. Они заплатят высокую цену", – написал американский лидер.

Глава Белого дома также сообщил об отмене всех запланированных встреч с представителями иранских властей "до тех пор, пока бессмысленное убийство протестующих не прекратится". Лидер США добавил, что помощь участникам протестов "уже в пути".

Беспорядки в Иране начались в декабре 2025 года из-за девальвации местной валюты, вызвавшей рост цен. Спустя время протесты переросли в столкновения с полицией и приобрели политический характер. Со временем ситуация переросла в столкновения с силами правопорядка, а лозунги приобрели политический оттенок. Митингующие выражали недовольство существующим политическим строем в стране.

В начале января 2026 года в районе Садаф протестующие подожгли несколько религиозных текстов, в том числе Коран. Некоторые из участников беспорядков попытались атаковать городскую мечеть.

Глава судебной власти Ирана Голям Хосейн Мохсени-Эджеи пообещал наказать участников протестных акций в стране по всей строгости закона. В свою очередь, Высший совет нацбезопасности Ирана обвинил США и Израиль в организации беспорядков.