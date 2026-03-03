Форма поиска по сайту

03 марта, 15:55

Происшествия

Трое жителей Омска осуждены за пытки мужчины из-за криптовалюты

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Омской области"

Суд вынес приговор 3 жителям Омска, которые пытали мужчину из-за криптовалюты. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Инцидент произошел в апреле 2024 года. Суд установил, что молодые люди в масках ворвались в квартиру к мужчине, которому один из них раньше доставлял посылку. Злоумышленники удерживали потерпевшего и требовали отдать им деньги и криптовалюту. Кроме того, они угрожали ему ножом и избивали. На шум пришла соседка, после чего преступники скрылись.

Ленинский районный суд Омска признал их виновными по статье "Разбой". Им назначено наказание в виде лишения свободы в исправительной колонии строгого режима на срок от 5 лет до 5 лет и 2 месяцев.

При этом сами осужденные свою вину не признали. Суд также обязал их в солидарном порядке выплатить потерпевшему 400 тысяч рублей в качестве возмещения морального вреда.

Ранее в Якутске арестовали 5 полицейских, обвиняемых в пытках во время допроса, которые привели к смерти человека. Они будут находиться под стражей до 21 марта включительно. При этом обвиняемые и их адвокаты просили рассмотреть возможность домашнего ареста.

суды происшествия регионы

