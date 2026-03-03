В MAX опровергли информацию о распространении вируса в мессенджере

Фото: ТАСС/Бизнес Online/Сергей Елагин

Информация о распространении вируса в мессенджере MAX не соответствует действительности. Об этом сообщила пресс-служба платформы.

Ранее сообщалось, что в MAX якобы зафиксировали всплеск активности киберпреступников, которые распространяют Android-вирус "Мамонт", способный воровать деньги со смартфонов. Утверждалось, что мошенники атакуют домовые и родительские чаты, а также сообщества дачных поселков.

В мессенджере уточнили, что специалисты центра безопасности в проактивном режиме выявляют и блокируют вредоносное программное обеспечение. Все данные пользователей надежно защищены.

До этого в Сети появились сообщения о якобы взломе MAX и утечке данных. Пресс-служба сервиса эту информацию назвали фейком. Там заверили, что все сведения хранятся только на российских серверах.

Позднее анонимный хакер, рассказавший об утечке данных из мессенджера, опроверг сам себя. Он также сказал, что крупномасштабного взлома не было.