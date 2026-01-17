Форма поиска по сайту

17 января, 15:34

Политика
WSJ: Трамп изменил решение об ударе по Ирану из-за множества возражений

Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп 13 января поручил Пентагону подготовиться к нанесению удара по Ирану, однако прислушался к многочисленным мнениям о несвоевременности операции. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По их данным, американские чиновники усомнились, что иранский режим может быть свергнут одной лишь быстрой серией авиаударов. Более того, советники объяснили Трампу, что у Штатов нет достаточных военных ресурсов в регионе, чтобы начать крупномасштабное наступление, а также защитить американские войска и силы союзников на Ближнем Востоке.

Как утверждают источники, представители арабских стран заявили США, что время для удара по Ирану выбрано неподходящее из-за нестабильной ситуации в стране. Помимо этого, неясно, кто возглавит оппозицию в Исламской Республике, если американские удары приведут к смене режима.

По словам арабских официальных лиц, Иран предупредил об ответном ударе по базам США в Катаре, Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) и Саудовской Аравии в случае нападения.

Также указывается, что глава Белого дома поговорил по телефону с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, который сказал, что его страна нуждается в большой американской помощи для защиты от возможного ответного удара со стороны Исламской Республики.

WSJ пишет, что в итоге позиция Трампа о необходимости нанесения ударов по Ирану изменилась.

В декабре прошлого года в Исламской Республике начались масштабные беспорядки, которые со временем приобрели политический характер. Причиной стали девальвация национальной валюты и последующий рост цен.

Высший совет нацбезопасности Ирана обвинил в организации беспорядков США и Израиль. На фоне этого американский лидер предложил иранским протестующим начать захватывать государственные учреждения в стране.

В Иране указали, что такие заявления главы Белого дома несут угрозу для суверенитета республики, ее территориальной целостности нацбезопасности.

Дональд Трамп призвал протестующих в Иране захватывать госучреждения

