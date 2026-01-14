В Иране заявили, что заявления Трампа угрожают суверенитету республики

Фото: depositphotos/lkpro

Слова американского президента Дональда Трампа о поддержке протестующих в Иране несут угрозу для суверенитета, территориальной целостности и нацбезопасности республики. Об этом говорится в письме постпреда Ирана при ООН Амира Саида Иравани, которое тот отправил генсеку ООН Антониу Гутерришу и председателю Совбеза Абукару Дахиру Осману.

"Это вопиющее нарушение основополагающих принципов международного права, закрепленных в Уставе ООН, в частности, запрета на угрозу силой или ее применение и принципа невмешательства во внутренние дела государств", – говорится в письме.

Иравани отметил, что заявления Трампа необходимо рассматривать в контексте "12-дневной агрессивной войны" США против Ирана в июне прошлого года.

Дипломат указал, что Вашингтон проводит широкую политику по смене режима в Тегеране с помощью кампании "максимального давления": односторонние санкции, социальная и экономическая дестабилизация, подстрекательство молодежи к противостоянию властям Ирана и так далее.

"Соединенные Штаты и израильский режим несут прямую и неоспоримую юридическую ответственность за гибель невинных гражданских лиц, особенно среди молодежи", – добавил в своем письме Иравани.

Тегеран призывает ООН осудить подстрекательства к насилию, угрозы применения силы и вмешательство в внутренние дела Ирана со стороны США. Также Иран призвал США и Израиль прекратить дестабилизирующую политику и в полной мере выполнять свои обязательства по международному праву.

Ранее Трамп предложил иранским протестующим начать захватывать государственные учреждения в республике. Он сообщил об отмене всех запланированных встреч с представителями иранских властей "до тех пор, пока бессмысленное убийство протестующих не прекратится". Лидер США добавил, что помощь участникам протестов "уже в пути".

Глава Белого дома отказался уточнить, какую именно помощь он направил участникам протестов. Вместо этого Трамп призвал граждан и союзников Штатов немедленно покинуть Иран.