WSJ: Катар, Саудовская Аравия и Оман отговаривают США от атаки на Иран

Арабские страны отговаривают США от удара по Ирану – СМИ

Фото: depositphotos/javarman

Несколько арабских стран, в частности, Саудовская Аравия, Катар и Оман пытаются отговорить США от нанесения новых ударов по Ирану. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Подобные предостережения были высказаны Вашингтону в ходе недавних непубличных контактов. Представители стран Персидского залива отметили, что попытка новой атаки на Иран потрясет нефтяной рынок, что в конечном итоге нанесет ущерб американской экономике.

Саудовская Аравия также уведомила США, что не планирует быть стороной потенциального конфликта и не разрешит использовать свое воздушное пространство для ударов по Ирану.

Ранее СМИ сообщали, что власти США обсудили планы возможных ударов по Ирану, в том числе и вероятные цели. Вместе с тем переброски военных или техники не проводилось. Кроме того, консенсуса насчет возможных ударов пока нет.

Виртуальное посольство США в Иране призвало американских граждан срочно покинуть эту страну на фоне продолжающихся протестов в исламской республике. Американцам советуют покинуть Иран по суше через Армению или Турцию.

Трамп ввел пошлины 25% для торговых партнеров Ирана

