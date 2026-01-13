Форма поиска по сайту

13 января, 22:10

Политика
CBS: в ходе протестов в Иране могли погибнуть более 12 тысяч человек

В ходе протестов в Иране могли погибнуть более 12 тысяч человек – СМИ

Фото: ТАСС/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH

Не менее 12 тысяч человек могли погибнуть в ходе протестов в Иране, сообщает американский телеканал CBS News со ссылкой на источники.

"По меньшей мере 12 тысяч, а может, и все 20 тысяч погибли", – говорится в материале.

Данные были получены от активистов, которые собирают их у медиков по всей стране, уточнили журналисты, обратив, однако, внимание на сложность подтверждения информации из-за ограничений связи.

Комментарий о жертвах дал и американский президент Дональд Трамп. Он отметил, что не знает точного числа, но подчеркнул, что их количество значительное.

"Никто не смог назвать мне точную цифру. Я слышал разные цифры, и все они очень большие. Один человек – это много, но я слышал и гораздо меньшие, и гораздо большие цифры. Думаю, это очень большое число", – поделился глава Белого дома в ходе общения с прессой.

В свою очередь, иранская полиция объявила о задержании почти 300 человек, подозреваемых в участии в беспорядках и нападениях на правоохранителей.

"297 бунтовщиков, которые принимали участие в разрушении религиозных, государственных и общественных учреждений, а также совершали террористические нападения на сотрудников органов безопасности, задержаны", – приводит заявление иранская гостелерадиокомпания.

Беспорядки в Иране вспыхнулив декабре 2025 года из-за девальвации местной валюты, вызвавшей рост цен. Спустя время протесты переросли в столкновения с полицией и приобрели политический характер. Со временем ситуация переросла в столкновения с силами правопорядка, а лозунги приобрели политический оттенок. Митингующие выражали недовольство существующим политическим строем в стране.

В начале января 2026 года в районе Садаф протестующие подожгли несколько религиозных текстов, в том числе Коран. Некоторые из участников беспорядков попытались атаковать городскую мечеть.

Глава судебной власти Ирана Голям Хосейн Мохсени-Эджеи пообещал наказать участников протестных акций в стране по всей строгости закона. В свою очередь, Высший совет нацбезопасности Ирана обвинил США и Израиль в организации беспорядков.

