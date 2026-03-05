Павильон "Макет Москвы" на ВДНХ посетили более 3 миллионов человек

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Более 3 миллионов человек посетили павильон "Макет Москвы" на ВДНХ с момента его открытия в 2017 году. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, выставочное пространство стабильно входит в тройку самых посещаемых павильонов выставки. Кроме того, за более чем 8 лет в павильоне разработали и представили около 20 тематических шоу, фильмов и видеоэкскурсий, а также провели почти 10 тысяч экскурсий и свыше 1,1 тысячи викторин, в которых приняли участие более 21 тысячи человек.

В свою очередь, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский отметил, что 3-миллионный посетитель стал важной вехой для команды проекта.

Он отметил, что макет позволяет рассмотреть архитектуру столицы, понять логику планировки города и увидеть происходящие в нем изменения, а высокая детализация и интерактивность делают экспозицию понятной и востребованной для широкой аудитории.

Главный экспонат павильона – архитектурно-планировочный макет центральной части Москвы площадью 429 квадратных метров, выполненный в масштабе 1:400. На нем воссоздано более 23 тысяч зданий и сооружений с детальной проработкой фасадов и декоративных элементов.

Интерактивная система позволяет управлять подсветкой объектов, изучать планировку улиц и кварталов и получать дополнительную информацию о зданиях. В павильоне также установлены камеры с 40-кратным увеличением, информационные киоски, многоуровневая светотехническая и звуковая системы.

Для посетителей проводят обзорные и тематические экскурсии, в том числе программы "Архитектурные стили и зодчие Москвы", "Пушкинская Москва", "Москва театральная", "Храмы Москвы" и "Москва в кино". Помимо постоянной экспозиции здесь проходят фотовыставки, лекции и мастер-классы.

Павильон работает ежедневно с 10:00 до 20:00, кроме понедельника. Вход свободный.

