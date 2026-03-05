Форма поиска по сайту

05 марта, 13:45

Происшествия
People: в США рядом со школой нашли чемоданы с останками темнокожих девочек

В США рядом со школой нашли чемоданы с останками темнокожих девочек

Фото: 123RF.com/ymgerman

В Кливленде (США) рядом со школой обнаружили два чемодана с останками темнокожих девочек, сообщает "Радио 1" со ссылкой на People.

Их обнаружил мужчина, который выгуливал собаку, он же вызвал полицию. В результате правоохранители нашли неглубокую могилу, в которой лежал чемодан. Второй был найден чуть позже при осмотре территории.

Личности погибших в настоящий момент не установлены. Предварительно, одной из них было от 8 до 13 лет, другой – от 10 до 14. Тела не были расчленены. По информации полиции, чемоданы находились на поле некоторое время. Причина и точная дата смерти сейчас неизвестны, продолжается расследование.

Ранее на обочине шоссе в индийском штате Пенджаб обнаружили наполовину сожженное тело молодой девушки. Находку сделали мужчины, работающие в полях неподалеку. Информацию об этом они сразу же передали властями.

Вскоре на место прибыли полицейские, криминалисты и кинологи. Останки были относительно свежие, поскольку еще не источали запаха. На теле также обнаружили следы травм.

