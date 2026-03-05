Около 60 км барьерных ограждений отремонтируют в Москве в 2026 году

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Специалисты отремонтируют около 60 километров барьерных ограждений в Москве в 2026 году. Об этом сообщается в канале столичного комплекса городского хозяйства в мессенджере МАХ.

"Ремонт и замена барьерных ограждений – одно из важных направлений работы дорожных служб. В этом году планируем обновить почти 60 километров таких конструкций, нуждающихся в замене или поврежденных при ДТП. Чаще всего ремонт проводим на участках кольцевых и вылетных магистралей", – привел комплекс слова заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова.

Программа по замене и ремонту металлических барьерных ограждений начала действовать в столице в 2015 году. В ее рамках специалисты заменяют поврежденные конструкции новыми, которые могут удержать транспорт весом до 9 тонн при скорости 60 километров в час. Это позволяет снизить тяжесть последствий аварий, исключить выезд автомобиля на встречную полосу движения и лобовое столкновение.

В частности, число ДТП с выездом на встречную полосу удалось уменьшить в 3 раза. При работах эксперты используют специальные сваебойные установки. Они помогают демонтировать поврежденные элементы и устанавливать новые.

Кроме того, в 2026 году в Москве заменят около 4 тысяч квадратных метров шумозащитных экранов. Новые конструкции появятся на некоторых участках МКАД, ТТК и ряде вылетных магистралей. Дорожные службы следят за их состоянием, чистят и ремонтируют при необходимости.