Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 марта, 13:36

Транспорт

Около 60 км барьерных ограждений отремонтируют в Москве в 2026 году

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Специалисты отремонтируют около 60 километров барьерных ограждений в Москве в 2026 году. Об этом сообщается в канале столичного комплекса городского хозяйства в мессенджере МАХ.

"Ремонт и замена барьерных ограждений – одно из важных направлений работы дорожных служб. В этом году планируем обновить почти 60 километров таких конструкций, нуждающихся в замене или поврежденных при ДТП. Чаще всего ремонт проводим на участках кольцевых и вылетных магистралей", – привел комплекс слова заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова.

Программа по замене и ремонту металлических барьерных ограждений начала действовать в столице в 2015 году. В ее рамках специалисты заменяют поврежденные конструкции новыми, которые могут удержать транспорт весом до 9 тонн при скорости 60 километров в час. Это позволяет снизить тяжесть последствий аварий, исключить выезд автомобиля на встречную полосу движения и лобовое столкновение.

В частности, число ДТП с выездом на встречную полосу удалось уменьшить в 3 раза. При работах эксперты используют специальные сваебойные установки. Они помогают демонтировать поврежденные элементы и устанавливать новые.

Кроме того, в 2026 году в Москве заменят около 4 тысяч квадратных метров шумозащитных экранов. Новые конструкции появятся на некоторых участках МКАД, ТТК и ряде вылетных магистралей. Дорожные службы следят за их состоянием, чистят и ремонтируют при необходимости.

В Москве продолжат работы по повышению безопасности дорожного движения

Читайте также


транспортгород

Главное

Почему молодожены отказываются от пышных свадебных торжеств?

Причина кроется в денежном вопросе

Даже минималистичный подход требует серьезных финансовых вложений

Читать
закрыть

Как поступать, если бывший супруг выкрал общего ребенка?

Родителю в такой ситуации важно действовать активно

Нужно искать ребенка, обращаться в службу судебных приставов и органы опеки

Читать
закрыть

К чему приведет новый ГОСТ на маникюр и педикюр?

Мера повысит качество услуг, защитит здоровье клиентов и обеспечит честную конкуренцию

Однако эксперты уверены: для некоторых занятых в этой сфере нововведение станет причиной стресса

Читать
закрыть

Как правильно организовать цифровой детокс?

Сначала стоит определиться, что именно нужно ограничить: только социальные сети или поток новостей

Нужно найти пару человек, которые смогут оповестить в случае экстренной ситуации

Читать
закрыть

Какие профессии могут стать доступны для женщин в будущем?

Речь идет о машинистах экскаваторов и погрузочных машин

Женщины смогут быть работниками шахт и горнодобывающих предприятий

Читать
закрыть

Как вернуть деньги за сорванный отдых из-за конфликта на Ближнем Востоке?

Если в договоре не прописан возврат денег при форс-мажоре, путешественник имеет право подать претензию

Претензию можно отправить в электронном виде, но она должна быть оформлена официально

Читать
закрыть

Зачем вводится устный экзамен по истории перед ОГЭ?

Мера улучшит качество образования, а интерес к истории будет возрастать

Однако эксперты уверены: нововведение создаст лишнюю нагрузку на учеников

Читать
закрыть

Как сохранить здоровье глаз?

Во время отдыха можно сделать гимнастику для глаз, чтобы расслабить хрусталик и снизить спазм

Стоит приобрести очки с линзами, защищающими от синего излучения

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика