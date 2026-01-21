Форма поиска по сайту

21 января, 11:15

Политика

Трамп пригрозил Ирану уничтожением, если с ним что-либо произойдет

Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп отдал приказ уничтожить Иран в случае, если с ним что-либо произойдет. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на NewsNation.

Таким образом американский лидер прокомментировал информацию о возможных угрозах со стороны иранских властей.

"Им не следовало это делать. Но я уведомил: что случится – вся страна взлетит на воздух", – сказал Трамп.

Ранее спецпосланник США Стив Уиткофф озвучил 4 требования, выдвигаемые к Ирану. Они касаются обогащения урана, в том числе вывода из страны "2 тысяч килограммов обогащенного ядерного материала". Также Иран должен сократить запасы ракет и прекратить поддержку своих прокси-групп в регионе.

Кроме того, по данным СМИ, Трамп 13 января поручил Пентагону подготовиться к нанесению удара по Ирану, однако прислушался к многочисленным мнениям о несвоевременности операции. Американские чиновники усомнились, что иранский режим может быть свергнут одной лишь быстрой серией авиаударов.

Главное

Разрешат ли оформлять семейную ипотеку до рождения ребенка?

Депутаты считают, что основанием для льготной ипотеки должны стать справки из женской консультации

Однако эксперты уверены: существенного влияния на ситуацию с жильем инициатива не окажет

Чем объясняется упадок сил после 14:06?

Происходит естественный циркадный спад, который в медицине называется послеобеденным провалом

Не стоит насильственно поддерживать пиковую продуктивность через "не могу"

Как детские игрушки могут серьезно навредить здоровью?

Россияне жалуются на игрушечные палатки, после прикосновения к которым на коже остаются "иголки"

Попадая в кожу, инородные тела вроде стекловаты вызывают воспаление

Почему вопрос Украины ушел на вторые роли на форуме в Давосе?

Основным фактором стали заявления администрации Трампа о намерении присоединить Гренландию

Эксперты уверены: смещение украинской темы в повестке форума стало знаковым

Когда весна придет в Москву?

Из-за глобального потепления сроки наступления весны смещаются на более ранние даты

Предстоящий сезон с большей вероятностью будет теплее обычного

Как введение фиксированного депозита отразится на рынке аренды?

Мера сможет защитить арендаторов, не задевая интересы владельцев недвижимости

Однако эксперты уверены: инициатива выглядит необоснованной

Как распознать недобросовестного туроператора?

Доверять поездку следует профессиональным компаниям с федеральным статусом

Важно проверять турагентов, которые должны иметь собственный реестровый номер

Чем опасна магнитная буря класса G4?

Люди со слабым здоровьем могут почувствовать недомогание

Реальную опасность магнитных бурь могут почувствовать на себе космонавты

