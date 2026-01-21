Трамп пригрозил Ирану уничтожением, если с ним что-либо произойдет

Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп отдал приказ уничтожить Иран в случае, если с ним что-либо произойдет. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на NewsNation.

Таким образом американский лидер прокомментировал информацию о возможных угрозах со стороны иранских властей.

"Им не следовало это делать. Но я уведомил: что случится – вся страна взлетит на воздух", – сказал Трамп.

Ранее спецпосланник США Стив Уиткофф озвучил 4 требования, выдвигаемые к Ирану. Они касаются обогащения урана, в том числе вывода из страны "2 тысяч килограммов обогащенного ядерного материала". Также Иран должен сократить запасы ракет и прекратить поддержку своих прокси-групп в регионе.

Кроме того, по данным СМИ, Трамп 13 января поручил Пентагону подготовиться к нанесению удара по Ирану, однако прислушался к многочисленным мнениям о несвоевременности операции. Американские чиновники усомнились, что иранский режим может быть свергнут одной лишь быстрой серией авиаударов.