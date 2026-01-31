Силы ПВО сбили 26 украинских беспилотников над регионами РФ

Фото: министерство обороны РФ

Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 26 украинских беспилотников самолетного типа над российскими регионами в ночь на 31 января. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Большая часть дронов была уничтожена над Брянской областью – 17 аппаратов. Еще 7 БПЛА сбили в Смоленской области, а также по одному – в Белгородской области и в Крыму.

Ранее мирная жительница получила ранения в результате атаки украинского FPV-дрона в селе Новый Ропск Брянской области. Пострадавшую доставили в больницу, где ей оказали всю необходимую медицинскую помощь.

В прошлом году из-за атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории России погибли 22 ребенка. При этом еще около 271 ребенка получили ранения различной степени тяжести.