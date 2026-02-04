Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 февраля, 11:53

Город

Сергунина рассказала о субсидии на обучение сотрудников московских компаний

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Почти 11 тысяч сотрудников московских компаний прошли обучение при поддержке города, рассказала заместитель мэра Наталья Сергунина.

По ее словам, в 2025 году столичным компаниям одобрили около 130 миллионов рублей субсидий на обучение сотрудников. При этом больше 2 тысяч специалистов прошли профессиональную переподготовку или курсы повышения квалификации.

Субсидия доступна компаниям из приоритетных сфер, таких как информационные технологии или инновационные разработки. Москва возмещает до 95% затрат по образовательному договору, но не более 120 тысяч в год на одного сотрудника. Кроме того, по одной заявке можно получить максимум 10 миллионов рублей.

Сергунина отметила, что за 6 лет возможностями данной программы воспользовались свыше 1,2 тысячи компаний, а общая сумма поддержки превысила 565 миллионов рублей.

"Лидерами по количеству заявок стали представители IT-отрасли и высокотехнологичного сектора", – подчеркнула она.

Субсидии также одобрили для компании, которая работает в области геологических научных исследований. Генеральный директор Дмитрий Березин указал на то, что регулярное обучение дает возможность сохранять не только технологическое лидерство, но и повышать мотивацию сотрудников.

Поддержку также получил крупнейший провайдер технического обслуживания и ремонта воздушных судов. В компании обратили внимание, что дополнительное финансирование позволило усилить команду и настроить системное инвестирование в развитие персонала.

Ранее сообщалось, что столичные предприниматели могут воспользоваться бесплатной образовательной поддержкой ГБУ "Малый бизнес Москвы" (МБМ). За 2025 год учреждение оказало более 145 тысяч образовательных услуг.

Кроме того, в прошлом году МБМ начал создавать комплексную систему дистанционного обучения. Особой популярностью пользуется курс "Свое дело: начни сейчас" для начинающих предпринимателей. За два месяца участники учатся создавать бизнес под ключ, в 2025 году этот курс прошли более 6,1 тысячи человек.

Читайте также


город

Главное

Когда наступит сезон весенней аллергии в 2026 году?

Начало знаменуется зацветанием кустарников, а процесс запускается в конце февраля и марте

Четкий график цветения позволяет заранее подготовиться к грядущему сезону

Читать
закрыть

Почему в РФ призывают запретить продажу мармелада с таурином?

В подобной продукции, которая изначально нацелена на привлечение несовершеннолетних, нет надобности

Все стимулирующие вещества, включая кофеин и таурин, представляют опасность для ребенка

Читать
закрыть

К чему приведет разрешение на регистрацию в апартаментах?

Новое постановление касается именно вариантов гостиничного типа

Эксперты допускают, что спрос на такие апартаменты теперь вырастет

Читать
закрыть

Может ли лихорадка чикунгунья вызвать эпидемию в России?

Эксперты уверены: риск возникновения вспышки лихорадки на территории России маловероятен

Вакцины от вируса на сегодняшний день не существует

Читать
закрыть

Как правильно отдохнуть на весенних каникулах?

Крайне важно ориентироваться на потребности и интересы самого ребенка

Родителям стоит следить за соблюдением режима дня школьника – сна, питания и обязательных прогулок

Читать
закрыть

Какие трендовые способы помогут найти вторую половину?

Для молодежи основной площадкой для построения отношений все еще является виртуальный мир

Однако эксперты советуют искать партнера в "правильных" местах

Читать
закрыть

Как приготовить на Масленицу полезные блины?

Пшеничную муку высшего сорта можно заменить на цельнозерновую, овсяную, гречневую или безглютеновые смеси

Стоит заменить цельное молоко на растительные аналоги

Читать
закрыть

Почему законы о блокировке переводов требуют доработки?

Эксперты призывают придумать меры безопасности, которые не позволили бы в целом зайти на чужой счет

Нынешние основания для блокировки счетов "носят непрозрачный характер и опираются на типовые метрики"

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика