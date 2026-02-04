Сергунина рассказала о субсидии на обучение сотрудников московских компаний

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Почти 11 тысяч сотрудников московских компаний прошли обучение при поддержке города, рассказала заместитель мэра Наталья Сергунина.

По ее словам, в 2025 году столичным компаниям одобрили около 130 миллионов рублей субсидий на обучение сотрудников. При этом больше 2 тысяч специалистов прошли профессиональную переподготовку или курсы повышения квалификации.

Субсидия доступна компаниям из приоритетных сфер, таких как информационные технологии или инновационные разработки. Москва возмещает до 95% затрат по образовательному договору, но не более 120 тысяч в год на одного сотрудника. Кроме того, по одной заявке можно получить максимум 10 миллионов рублей.

Сергунина отметила, что за 6 лет возможностями данной программы воспользовались свыше 1,2 тысячи компаний, а общая сумма поддержки превысила 565 миллионов рублей.

"Лидерами по количеству заявок стали представители IT-отрасли и высокотехнологичного сектора", – подчеркнула она.

Субсидии также одобрили для компании, которая работает в области геологических научных исследований. Генеральный директор Дмитрий Березин указал на то, что регулярное обучение дает возможность сохранять не только технологическое лидерство, но и повышать мотивацию сотрудников.

Поддержку также получил крупнейший провайдер технического обслуживания и ремонта воздушных судов. В компании обратили внимание, что дополнительное финансирование позволило усилить команду и настроить системное инвестирование в развитие персонала.

Ранее сообщалось, что столичные предприниматели могут воспользоваться бесплатной образовательной поддержкой ГБУ "Малый бизнес Москвы" (МБМ). За 2025 год учреждение оказало более 145 тысяч образовательных услуг.

Кроме того, в прошлом году МБМ начал создавать комплексную систему дистанционного обучения. Особой популярностью пользуется курс "Свое дело: начни сейчас" для начинающих предпринимателей. За два месяца участники учатся создавать бизнес под ключ, в 2025 году этот курс прошли более 6,1 тысячи человек.

