Онколог Черемушкин: увеличение размера родинки может сигнализировать о раке

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

При резком увеличении размера родинки, изменении ее цвета или формы необходимо обратиться за консультацией к врачу, поскольку это тревожные симптомы, которые могут свидетельствовать о наличии рака. Такое заявление в беседе с изданием "Абзац" сделал онколог Евгений Черемушкин.

"Они (родинки. – Прим. ред.) могут темнеть или, наоборот, обесцвечиваться. То есть активность меняется. Если тенденция сохраняется – это повод пойти к доктору. От человека зависит только заметить какое-то неблагополучие, потому что трактовать, что происходит, может только специалист", – пояснил врач.

Он уточнил, что если указанные изменения пропадут через несколько дней, то это могло быть следствием воспаления, травмы, ожога или аллергии. При этом говорить определенно о серьезной опасности только по внешним признакам неправильно, подчеркнул Черемушкин.

"Все перечисленные признаки могут свидетельствовать только о части проблемы, многое зависит от того, как развивались эти изменения, какой фон был", – резюмировал собеседник издания.

