Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 февраля, 17:03

Общество
Главная / Новости /

Онколог Черемушкин: увеличение размера родинки может сигнализировать о раке

Онколог рассказал, как по родинке распознать наличие рака

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

При резком увеличении размера родинки, изменении ее цвета или формы необходимо обратиться за консультацией к врачу, поскольку это тревожные симптомы, которые могут свидетельствовать о наличии рака. Такое заявление в беседе с изданием "Абзац" сделал онколог Евгений Черемушкин.

"Они (родинки. – Прим. ред.) могут темнеть или, наоборот, обесцвечиваться. То есть активность меняется. Если тенденция сохраняется – это повод пойти к доктору. От человека зависит только заметить какое-то неблагополучие, потому что трактовать, что происходит, может только специалист", – пояснил врач.

Он уточнил, что если указанные изменения пропадут через несколько дней, то это могло быть следствием воспаления, травмы, ожога или аллергии. При этом говорить определенно о серьезной опасности только по внешним признакам неправильно, подчеркнул Черемушкин.

"Все перечисленные признаки могут свидетельствовать только о части проблемы, многое зависит от того, как развивались эти изменения, какой фон был", – резюмировал собеседник издания.

Ранее эксперт Лариса Попович сообщила, что курение на протяжении 15–20 лет практически гарантированно приводит к развитию онкологии. Международные прогнозы свидетельствуют о том, что пристрастие к курению в активном возрасте в будущем значительно повышает общие риски смертности в старших возрастных группах.

Онкологи дали рекомендации жителям столицы старше 30 лет

Читайте также


общество

Главное

Возобновится ли диалог между Россией и Европой в ближайшей перспективе?

Эксперты уверены: РФ есть и будет важным международным фактором, ее невозможно игнорировать

Сейчас речь может идти только о начале длительного процесса восстановления отношений

Читать
закрыть

Когда наступит сезон весенней аллергии в 2026 году?

Начало знаменуется зацветанием кустарников, а процесс запускается в конце февраля и марте

Четкий график цветения позволяет заранее подготовиться к грядущему сезону

Читать
закрыть

Почему в РФ призывают запретить продажу мармелада с таурином?

В подобной продукции, которая изначально нацелена на привлечение несовершеннолетних, нет надобности

Все стимулирующие вещества, включая кофеин и таурин, представляют опасность для ребенка

Читать
закрыть

К чему приведет разрешение на регистрацию в апартаментах?

Новое постановление касается именно вариантов гостиничного типа

Эксперты допускают, что спрос на такие апартаменты теперь вырастет

Читать
закрыть

Может ли лихорадка чикунгунья вызвать эпидемию в России?

Эксперты уверены: риск возникновения вспышки лихорадки на территории России маловероятен

Вакцины от вируса на сегодняшний день не существует

Читать
закрыть

Как правильно отдохнуть на весенних каникулах?

Крайне важно ориентироваться на потребности и интересы самого ребенка

Родителям стоит следить за соблюдением режима дня школьника – сна, питания и обязательных прогулок

Читать
закрыть

Какие трендовые способы помогут найти вторую половину?

Для молодежи основной площадкой для построения отношений все еще является виртуальный мир

Однако эксперты советуют искать партнера в "правильных" местах

Читать
закрыть

Как приготовить на Масленицу полезные блины?

Пшеничную муку высшего сорта можно заменить на цельнозерновую, овсяную, гречневую или безглютеновые смеси

Стоит заменить цельное молоко на растительные аналоги

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика