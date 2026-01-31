Форма поиска по сайту

31 января, 07:15

Общество
Онколог Гончарук: людям после 40 лет следует регулярно проходить флюорографию

Онколог рассказал, какие обследования важно проходить после 40 лет

Фото: depositphotos/dml5050

После 40 лет людям важно регулярно проходить ряд исследований для выявления онкологии на ранних стадиях. В их числе флюорография и УЗИ щитовидной железы, рассказал онколог медкомплекса Дальневосточного федерального университета Роман Гончарук.

"Цель обследований в возрасте после 40 лет – активный скрининг опухолей с доказанной эффективностью", – отметил специалист, которого цитирует РИА Новости.

Обязательными исследованиями являются флюорография, анализ кала на скрытую кровь, рентген ОГК и при показаниях врача низкодозное КТ – эти обследования нужно проходить ежегодно. УЗИ щитовидной железы следует делать один раз в 3–5 лет, а ЭГДС – раз в 3 года.

Помимо этого, женщинам после 40 лет рекомендуется раз в 2 года посещать гинеколога, проходить маммографию, а также сдавать ПАП-тест, если ранее это не было сделано. В свою очередь, мужчинам следует с 45 лет делать анализ на общий ПСА (при отягощенном анамнезе с еще более раннего возраста) и регулярно посещать уролога.

В России начали применять отечественный препарат "Ракурс, 223Ra", который предназначен для лечения определенных видов рака, в основном при метастазах в костях.

Кроме того, анализ на ДНК вируса папилломы человека (ВПЧ) стал доступен для женщин в России в рамках репродуктивной диспансеризации по ОМС. При положительном результате первичного теста будет проводиться жидкостная онкоцитология.

Препарат для лечения нескольких видов рака поступил в больницы России

медицинаобщество

