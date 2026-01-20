Форма поиска по сайту

20 января, 08:41

Общество

Анализ на вирус папилломы стал доступен россиянкам по ОМС

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Анализ на ДНК вируса папилломы человека (ВПЧ) стал доступен для женщин в России в рамках репродуктивной диспансеризации по ОМС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий документ.

Как отметило агентство, диагностические исследования на определение ДНК выскоонкогенных типов ВПЧ были включены в первый этап диспансеризации для россиянок в возрасте от 21 до 49 лет. При положительном результате первичного теста будет проводиться жидкостная онкоцитология.

ВПЧ представляет собой распространенную группу вирусов, которые передаются в основном половым путем и через контакт с кожей и слизистыми оболочками. Вирус приводит к возникновению бородавок, папиллом и кондилом, а некоторые его типы способны спровоцировать рак.

В зависимости от онкогенного потенциала существуют вирусы высокого и низкого онкогенного риска. Папилломавирусная инфекция чаще фиксируется у молодых с большим количеством половых партнеров.

Вакцинацию от ВПЧ планируется сделать бесплатной для граждан и добавить ее в календарь прививок к 2027 году. Как ранее отметил депутат Госдумы Сергей Леонов, прививки станут бесплатными для всех россиян, но не для государства, так как реализация проекта потребует дополнительных средств из бюджета.

"Новости дня": национальный календарь прививок для взрослых предложили сделать в России

обществомедицина

