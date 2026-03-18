Певица Наталья Штурм указала на плюсы в замедлении интернета

Из-за замедления интернета мошенники стали звонить реже, заявила в беседе с изданием "Абзац" российская певица и писательница Наталья Штурм.

Однако полностью избежать контакта со злоумышленниками не удается, поскольку они звонят по городскому телефону, добавила артистка.

"Причем слышно, как канал переключается с дозвона на мошенника, где-то секунды три (длится. – Прим.ред). Я сразу понимаю, что это аферисты", – рассказала Штурм.

По ее словам, обычно мошенники начинают разговор с вопроса о предыдущих обращениях потенциальной жертвы по поводу стоматологических услуг, кредитов или покупок.

"А любой человек обращается по этим вопросам. Я это слышу и сразу разъединяю. Они не перезванивают", – отметила певица.

В то же время замедление интернета артистку расстраивает. Она подчеркнула, что ограничения сказываются на "всей жизни" и, в частности, влияют на рабочие процессы.

Ранее массовым сбоям интернета в России порадовалась певица Виктория Дайнеко. В телеграм-канале она написала, что из-за ограничений люди наконец начали общаться друг с другом, читать книги в метро и отвлеклись от бесконечного листания лент в соцсетях.

В центре Москвы продолжают действовать ограничения на мобильную связь. Как пояснил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, они будут сохраняться до тех пор, пока это будет необходимо для защиты граждан. При этом он указал на необходимость решения проблем, с которыми на фоне данных мер столкнулся бизнес.

По словам зампредседателя комитета по информполитике Андрея Свинцова, мобильный интернет вернется в крупные города России в течение недели или двух. По его словам, проблемы фиксировались на фоне перенастройки маршрутизации трафика.