18 марта, 17:23

Шоу-бизнес

Певица Наталья Штурм указала на плюсы в замедлении интернета

Фото: Legion-Media.com/Persona Stars/053

Из-за замедления интернета мошенники стали звонить реже, заявила в беседе с изданием "Абзац" российская певица и писательница Наталья Штурм.

Однако полностью избежать контакта со злоумышленниками не удается, поскольку они звонят по городскому телефону, добавила артистка.

"Причем слышно, как канал переключается с дозвона на мошенника, где-то секунды три (длится. – Прим.ред). Я сразу понимаю, что это аферисты", – рассказала Штурм.

По ее словам, обычно мошенники начинают разговор с вопроса о предыдущих обращениях потенциальной жертвы по поводу стоматологических услуг, кредитов или покупок.

"А любой человек обращается по этим вопросам. Я это слышу и сразу разъединяю. Они не перезванивают", – отметила певица.

В то же время замедление интернета артистку расстраивает. Она подчеркнула, что ограничения сказываются на "всей жизни" и, в частности, влияют на рабочие процессы.

Ранее массовым сбоям интернета в России порадовалась певица Виктория Дайнеко. В телеграм-канале она написала, что из-за ограничений люди наконец начали общаться друг с другом, читать книги в метро и отвлеклись от бесконечного листания лент в соцсетях.

В центре Москвы продолжают действовать ограничения на мобильную связь. Как пояснил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, они будут сохраняться до тех пор, пока это будет необходимо для защиты граждан. При этом он указал на необходимость решения проблем, с которыми на фоне данных мер столкнулся бизнес.

По словам зампредседателя комитета по информполитике Андрея Свинцова, мобильный интернет вернется в крупные города России в течение недели или двух. По его словам, проблемы фиксировались на фоне перенастройки маршрутизации трафика.

Читайте также


Главное

Чем опасны клещи Хиаломма?

Хиаломма ведет себя агрессивно

Убежать от такого спринтера сложно

Читать
закрыть

Почему москвичи полюбили кафе при храмах?

Тренд связан с тем, что подобные кафе стали активно замечать в СМИ

В таких пространствах работают дизайнеры и художники, создавая места, куда хочется приходить

Читать
закрыть

Как закон о регулировании ИИ отразится на пользователях?

Мера кардинально изменит правила игры на рынке нейросетей

Создаются условия, при которых глобальным игрокам будет сложно работать в России легально

Читать
закрыть

Что известно о предложении направлять не желающих рожать женщин к психологу?

Минздрав предложил ввести репродуктивную диспансеризацию

Если женщина не хочет детей, специалист поможет разобраться и вывести на другие психологические моменты

Читать
закрыть

Почему мужчины жалуются на жизнь на первом свидании?

Нагрузка из-за неопределенности в современном мире заставляет мужчин испытывать дискомфорт

Мужчины стали более чувствительными: они могут говорить о том, что их беспокоит, открыто

Читать
закрыть

Как выстроить удаленную работу в условиях ограничений интернета?

Следует оценить ресурсы: в частности, посмотреть остатки мобильного трафика

Если сбой затягивается, надо письменно уведомить работодателя

Читать
закрыть

Как открытие нового подтипа рака изменит лечение пациентов?

Открытие позволяет искать новые пути улучшения лечения

Специалисты смогут выделить подгруппу больных с неблагоприятным прогнозом

Читать
закрыть

Могут ли запретить "обвинительные" публикации в СМИ?

В Кремле пока нет позиции по этому вопросу

В Госдуме призывают перестать придумывать новые запреты для журналистов

Читать
закрыть

