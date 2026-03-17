Депутат Свинцов: мобильный интернет вернется в города России в течение недели-двух

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Мобильный интернет вернется в крупные города России в течение недели или двух. Об этом заявил зампредседателя комитета по информполитике Андрей Свинцов.

По его словам, проблемы фиксировались на фоне перенастройки маршрутизации трафика. В ближайшие недели эта работа будет завершена.

"Связь начинает работать, вчера у меня уже со связью было получше и в центре, и в пределах третьего транспортного кольца. Я считаю, что эти пусконаладочные работы в большей степени настроены", – приводит слова депутата НСН.

Свинцов подчеркнул, что сбои не являются блокировкой. А так называемые белые списки делаются на случай чрезвычайных ситуаций.

Парламентарий также добавил, что никогда не призывал блокировать что-либо.

"У нашей страны, у наших спецслужб должна быть техническая возможность в случае возможной террористической атаки заблокировать технологию наведения, в том числе, возможно, спутники (бизнесмена. – Прим. ред.) Илона Маска. Наверняка есть технические средства, которые позволят искажать этот сигнал", – заключил он.

Ранее в центре Москвы начали действовать ограничения на мобильную связь. Они будут сохраняться до тех пор, пока это будет необходимо для защиты граждан, пояснили в Кремле. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал на необходимость решения проблем, с которыми на фоне данных мер столкнулся бизнес.

В свою очередь, депутат ГД Александр Ющенко заявил, что инициативы по ограничению скорости домашнего интернета могут нанести удар по экономике и социальному спокойствию. По его мнению, попытки искусственно снизить качество услуг могут быть восприняты как неоправданное давление на потребителей.