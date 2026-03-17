Эксперт Бондарь: в РФ стоит внедрить систему скидок при замедлении работы интернета дома

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В России предложили внедрить систему скидок для абонентов в случае замедления работы домашнего интернета. С соответствующей инициативой выступил общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

Общественник подчеркнул, что провайдеры должны выходить на честный диалог с потребителями.

"Если ограничения в работе домашнего интернета вызваны внутренними проблемами на стороне организации, можно предлагать скидки или иные лояльные пакеты услуг. Такой подход позволит избежать ситуации, когда жителям приходится обращаться в суд в попытке компенсации", – приводит слова Бондаря News.ru.

При медленной работе интернета получатель услуг может запросить перерасчет, однако для этого необходимо собрать доказательства некачественной связи. По словам эксперта, подойдут скриншоты с тестами скорости.

Письменную претензию можно отправить провайдеру по адресу юрлица. У компании будет до 30 дней на изучение требований.

"Обращение в судебные органы, на мой взгляд, это финальный этап, если организация откажется решать вопрос, ответив на претензию", – заключил Бондарь.

Ранее депутат Госдумы Александр Ющенко заявил, что инициативы по ограничению скорости домашнего интернета могут нанести удар по экономике и социальному спокойствию в России. По его мнению, попытки искусственно снизить качество услуг могут быть восприняты как неоправданное давление на потребителей. Кроме того, интернет стал неотъемлемой частью граждан.