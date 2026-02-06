Макрон предложил сократить летние каникулы французских школьников

Фото: depositphotos/vverve

Президент Франции Эммануэль Макрон предложил сократить продолжительность летних каникул и уменьшить количество ежедневных уроков в школах. Об этом французский лидер заявил в интервью YouTube-каналу Brut.

По его словам, нынешняя система приводит к парадоксальной ситуации: чрезмерно насыщенные учебные дни вызывают усталость и стресс, особенно у детей, живущих далеко от школ. При этом длительные каникулы, по мнению Макрона, способствуют потере части усвоенных знаний.

"Начинать позже, заканчивать раньше, сделать дни короче и легче. Но тогда и каникулы будут короче", – подчеркнул французский лидер.

Президент предположил, что учеба могла бы начинаться чуть раньше в августе и заканчиваться позже, оставляя на отдых примерно один полноценный месяц летом.

При этом он подчеркнул, что эта инициатива требует широкого обсуждения с педагогами, родителями и самими школьниками. Однако уже сейчас, по его словам, многие семьи во Франции поддерживают подобные изменения.

