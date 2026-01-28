Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 января, 18:45

Происшествия
Главная / Новости /

Le Figaro: школьник во Франции сломал нос учительнице из-за замечания не кидаться снежками

Во Франции школьник сломал нос учительнице после замечания о снежках

Фото: 123RF.com/andriiborodai

Во Франции ученик пятого класса сломал нос преподавательнице. Об этом сообщает Le Figaro.

Инцидент произошел 9 января во время перемены в школе в коммуне Баратье. Однако о случившемся стало известно только недавно. Выяснилось, что педагог сделала ребенку замечание из-за метания снежков в учеников. В результате ситуация обострилась, поэтому учительница позвала коллегу на подмогу.

Подошедший на помощь педагог попыталась успокоить школьника, которому было сделано замечание. Несмотря на это, мальчик ударил ее в лицо. У учительницы выявлен перелом лицевой кости. Она находится на больничном.

В свою очередь, ребенок после случившегося был отстранен от уроков на несколько дней. Однако 19 января он вернулся в школу. Также выяснилось, что подросток был зачислен в данное образовательное учреждение осенью 2025 года после того, как его отчислили из школы в Эмбруне из-за серии нападений.

Родители детей, которые учатся в этом образовательном учреждении, обвинили руководство школы в сокрытии информации и отсутствии "прозрачности". Мэр Баратье Кристин Максимин осудила внимание СМИ к этому делу и отказалась предоставлять комментарии.

Тем временем в Австралии будут судить 33-летнюю учительницу, которая родила ребенка после изнасилования 12-летнего школьника. Сообщалось, что она неоднократно вступала со своим учеником в сексуальную связь. Он подвергался насилию в период с 2024 по 2025 год.

Читайте также


происшествияза рубежом

Главное

Нужно ли определять риск ядерной войны по "Часам Судного дня"?

"Часы судного дня" перевели на 4 секунды вперед

Эксперты уверены: власти мировых держав не ориентируются на предупреждения ученых

Читать
закрыть

Чем опасны препараты для инъекций с маркетплейсов?

Россиянки массово жалуются на осложнения после использования сыворотки для омоложения Dermaheal


Эксперты напоминают: крайне опасно ставить специальные уколы, не имея медицинского образования

Читать
закрыть

Станет ли параллельный импорт постоянной мерой в РФ?

Мера становится правомерным инструментом преодоления барьеров, нарушающих принципы торговли

Однако эксперты уверены: вопрос о законодательном закреплении механизма выглядит преждевременным

Читать
закрыть

Как сохранить здоровье в период подъема ОРВИ и гриппа?

Важно соблюдать гигиену: регулярно мыть руки, использовать антисептики

Рацион должен быть богат витаминами и микроэлементами

Читать
закрыть

Почему детям и взрослым важно собирать конструкторы?

Такой вид игрушек необходим для грамотного и всестороннего развития ребенка

Для взрослых игра станет определенной медитацией и релаксацией

Читать
закрыть

Как защитить себя при агрессивном сталкинге?

Необходимо обращаться в правоохранительные органы, требовать возбудить уголовное дело

Все случаи отказов стоит оспаривать

Читать
закрыть

Мешают ли вредные привычки найти работу?

В России растет число компаний, которые не хотят нанимать курящих сотрудников

С точки зрения закона прямой отказ в приеме на работу из-за вредной привычки является неправомерным

Читать
закрыть

Когда закончится затяжной снегопад в Москве?

Осадки продлятся несколько дней

Уровень снежного покрова превысит 60-сантиметровую высоту – это вдвое выше нормы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика