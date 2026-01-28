Le Figaro: школьник во Франции сломал нос учительнице из-за замечания не кидаться снежками

Фото: 123RF.com/andriiborodai

Во Франции ученик пятого класса сломал нос преподавательнице. Об этом сообщает Le Figaro.

Инцидент произошел 9 января во время перемены в школе в коммуне Баратье. Однако о случившемся стало известно только недавно. Выяснилось, что педагог сделала ребенку замечание из-за метания снежков в учеников. В результате ситуация обострилась, поэтому учительница позвала коллегу на подмогу.

Подошедший на помощь педагог попыталась успокоить школьника, которому было сделано замечание. Несмотря на это, мальчик ударил ее в лицо. У учительницы выявлен перелом лицевой кости. Она находится на больничном.

В свою очередь, ребенок после случившегося был отстранен от уроков на несколько дней. Однако 19 января он вернулся в школу. Также выяснилось, что подросток был зачислен в данное образовательное учреждение осенью 2025 года после того, как его отчислили из школы в Эмбруне из-за серии нападений.

Родители детей, которые учатся в этом образовательном учреждении, обвинили руководство школы в сокрытии информации и отсутствии "прозрачности". Мэр Баратье Кристин Максимин осудила внимание СМИ к этому делу и отказалась предоставлять комментарии.

