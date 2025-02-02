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Директор школы в Дагестане отстранен из-за подравшихся учителей
Фото: телеграм-канал "Голос Дагестана / новости Дагестана"
В Дагестанском селе Хлют директора школы отстранили от должности после драки между учителями. Об этом сообщает пресс-служба администрации Рутульского района.
Конфликт педагогов попал на видео, которое после распространилось в Сети. Министр образования республики Яхья Бучаев посетил школу, чтобы выяснить обстоятельства случившегося.
Он встретился с педагогами и обсудил с ними вопросы, которые касаются управления школой и рабочей атмосферы.
"По итогам рассмотрения ситуации принято решение временно отстранить директора школы на период проведения расследования. Министерство образования детально изучит все материалы и примет окончательное решение в соответствии с установленными регламентами и требованиями", – сказано в сообщении.
Ранее ученицы одной из школ Московской области избили сверстницу в туалете образовательного учреждения, снимая происходящее на видео. Было возбуждено уголовное дело о хулиганстве.
До этого председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела об истязании мальчика в школе Улан-Удэ. О произошедшем стало известно из СМИ.
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