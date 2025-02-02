Директор школы в Дагестане отстранен из-за подравшихся учителей

Фото: телеграм-канал "Голос Дагестана / новости Дагестана"

В Дагестанском селе Хлют директора школы отстранили от должности после драки между учителями. Об этом сообщает пресс-служба администрации Рутульского района.

Конфликт педагогов попал на видео, которое после распространилось в Сети. Министр образования республики Яхья Бучаев посетил школу, чтобы выяснить обстоятельства случившегося.

Он встретился с педагогами и обсудил с ними вопросы, которые касаются управления школой и рабочей атмосферы.

"По итогам рассмотрения ситуации принято решение временно отстранить директора школы на период проведения расследования. Министерство образования детально изучит все материалы и примет окончательное решение в соответствии с установленными регламентами и требованиями", – сказано в сообщении.

Ранее ученицы одной из школ Московской области избили сверстницу в туалете образовательного учреждения, снимая происходящее на видео. Было возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

До этого председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела об истязании мальчика в школе Улан-Удэ. О произошедшем стало известно из СМИ.

