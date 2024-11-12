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12 ноября, 20:36

Регионы

11 директоров школ были уволены в Чечне после внеплановой аттестации

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В Чечне были уволены 11 директоров школ после проведения внеплановой аттестации, рассказал глава республики Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале.

В их работе был выявлен ряд недочетов. Также еще четыре начальника районных отделов образования не прошли аттестацию. В связи с этим Кадыров поручил взять под особое внимание вопросы касательно назначения руководителей школ и отделов образования.

Помимо этого, в республике создадут специальную комиссию, которая будет заниматься решением поставленной задачи, соблюдением всех норм и порядков, прописанных в законодательстве. При этом ответственность за результат будут нести руководители районных отделов образования и главы муниципалитетов.

"Мы не должны позволять халатно относиться к таким важным вопросам. Образование – это будущее нашего народа, и мы обязаны сделать его достойным!" – заключил Кадыров.

Тем временем в московской школе № 1103 учителя отстранили от работы после того, как в интернете появилось видео, на котором он избивает таксу.

Правоохранительные органы с помощью системы камер видеонаблюдения установили и задержали подозреваемого. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства инцидента. Собаке после случившегося потребовалась ветеринарная помощь.

Столичные школы ждет масштабное обновление

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