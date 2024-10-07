Избившего таксу учителя отстранили от работы в школе Москвы

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Учитель, избивший таксу, временно отстранен от работы до выяснения обстоятельств инцидента, заявил директор московской школы № 1103 имени Героя Российской Федерации А. В. Соломатина Юрий Тарасенко.

"Мы разбираемся в ситуации и находимся в контакте с правоохранительными органами. Будут приняты все меры, предусмотренные действующим законодательством", – добавил он.

Директор отметил, что любое проявление агрессии по отношению к животным неприемлемо и не имеет никаких оправданий.

Ранее полиция в Москве задержала 53-летнего мужчину, избившего таксу. Видеозапись, на которой он бьет собаку ногой, а затем заходит в лифт и уезжает, появилась в одном из мессенджеров. Правоохранительные органы с помощью системы камер видеонаблюдения установили и задержали подозреваемого. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства инцидента.