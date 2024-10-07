В Москве задержан мужчина, избивший собаку в подъезде жилого дома

Фото: телеграм-канал "Новости Москвы"

Полиция задержала 53-летнего мужчину, избившего собаку в подъезде жилого дома в Москве, сообщает ТАСС.

Видеозапись, на которой мужчина бьет собаку ногой, а затем заходит в лифт и уезжает, появилось в одном из мессенджеров. Правоохранительные органы с помощью системы камер видеонаблюдения установили и задержали подозреваемого. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства инцидента.

Собаке после случившегося потребовалась ветеринарная помощь.

Ранее российская писательница Дарья Донцова сообщила, что двух ее собак отравили. По ее словам, на протяжении долгого времени она получала угрозы в адрес своих питомцев в ответ на видео и фото, которые она публиковала в своем аккаунте.

Донцова поделилась, что поисками отравителя занимаются специалисты. После инцидента женщина решила не публиковать новые фотографии с внуками и животными в социальных сетях.