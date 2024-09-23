Двух собак писательницы Дарьи Донцовой отравили

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Российская писательница Дарья Донцова сообщила в своем Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России), что двух ее собак отравили. По ее словам, на протяжении долгого времени она получала угрозы в адрес своих питомцев в ответ на видео и фото, которые она публиковала в своем аккаунте.

"25 августа я получила злобное сообщение со словами: "Сдохнут все твои <...> собаки". 26 августа заболели дворянин Фин и 6-летняя мопсиха мулечка. На участок кто-то бросил отраву. Фина мы до сих пор лечим. Мулечка умерла 27 августа", – сообщила писательница.

Донцова поделилась, что поисками отравителя занимаются специалисты. После инцидента женщина решила не публиковать новые фотографии с внуками и животными в социальных сетях.

"Я делала это из желания немного развеселить подписчиков", – отметила она.

Ранее кинологи рассказали, что при отравлении собаки ядом для первой помощи можно использовать абсорбенты и обильное питье. Специалисты Российской кинологической федерации подчеркнули, что при первой же возможности собаку нужно отвести в ветеринарную клинику.