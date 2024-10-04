Прокуратура Псковской области проверит сообщения о массовой гибели кошек и собак

Фото: 123RF/butus

Прокуратура Псковской области проверит информацию о массовой гибели кошек и собак в Острове, сообщили в пресс-службе ведомства.

"В ближайшее время будут установлены все обстоятельства происшествия с животными", – подчеркнули в прокуратуре.

Сообщения о произошедшем появились в СМИ. Как писали журналисты со ссылкой на местную жительницу, с 30 сентября во дворе на улице Меркурьева в мучениях погибли пять уличных собак, две домашние, а также два дворовых кота. Причиной этого мог стать сильнодействующий яд.

Ранее российская писательница Дарья Донцова сообщила, что двух ее собак отравили. По ее словам, на протяжении долгого времени она получала угрозы в адрес своих питомцев в ответ на видео и фото, которые она публиковала в соцсетях. Поисками отравителя занимаются специалисты, поделилась Донцова.