Симоньян назвала систему ЕГЭ издевательством над детьми, родителями и нацией

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Действующая система ЕГЭ является издевательством над детьми, родителями и в целом нацией. Об этом заявила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян в рамках марафона "Знание. Первые" в Сочи.

По ее словам, вопросы, которые задаются на данном экзамене, зачастую даже не связаны со школьной программой.

"Детей учили одному, а вопросы – другие. Это для чего делается? Чтобы свести с ума весь народ? Свести с ума детей, свести с ума учителей?" – цитирует Симоньян РИА Новости.

Некоторые предметы в принципе невозможно уложить в формат ЕГЭ, подчеркнула она. К примеру, журналист назвала рулеткой экзамены по литературе и истории.

В конце октября Госдума отклонила законопроект об отмене обязательной сдачи единого государственного экзамена при выпуске из школы. Проект в том числе предлагал дать школьникам право выбора между ЕГЭ и традиционными выпускными экзаменами.

Как отметил в заключении профильный комитет ГД, действующий порядок проведения ЕГЭ гарантирует единый подход к определению уровня освоения образовательных программ, а также дает гарантию объективности результатов экзаменов и обеспечивает прозрачность отбора абитуриентов в высшие учебные заведения вне зависимости от места проживания.