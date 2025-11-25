В США осудили учительницу, которая платила школьникам за секс

Фото: depositphotos/Denisfilm

В США осудили бывшую школьницу учительницу, которая платила ученикам за секс, сообщает "Радио 1" со ссылкой на People.

По информации СМИ, 30-летняя Карисса Смит работала замещающим преподавателем в школе в штате Миссури. Она систематически вступала с учениками в интимную связь, после чего расплачивалась с ними наличными и банковскими переводами. Кроме того, она предлагала подросткам алкоголь и наркотики.

Отмечается, что преступления совершались как в доме Смит, когда ее супруг отсутствовал, так и в автомобиле. Перед встречами она отправляла несовершеннолетним откровенные фотографии, а для сокрытия преступлений она запугивала своих жертв.

В результате суд признал ее виновной по нескольким статьям, среди которых два эпизода сексуального контакта с несовершеннолетними, а также угроза благополучию ребенка первой степени. Ее приговорили к 10 годам лишения свободы.

Ранее сообщалось, что учительницу из американского штата Северная Каролина приговорили к 1,5 года тюрьмы за совращение ученика. Школьника вместе с 27-летней преподавательницей увидела мать несовершеннолетнего.

Суд установил, что ученик и учительница вступали в интимную связь не менее пяти раз. Закон Северной Каролины запрещает сексуальный контакт взрослым и лицом 18 лет, если оба не состоят в браке.

