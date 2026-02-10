Похороны убитого в Петербурге мальчика пройдут 11 февраля

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Прощание с убитым в Санкт-Петербурге 9-летним мальчиком состоятся 11 февраля на Южном кладбище города. Об этом рассказал в своем телеграм-канале юрист семьи мальчика Никита Сорокин.

Уточняется, что похороны начнутся около 13:00. По решению семьи ребенка, проститься с ним смогут все желающие. На месте также будут находиться сотрудники полиции и Росгвардии.

Ребенок пропал 30 января. Позже выяснилось, что его посадил в автомобиль неизвестный мужчина. По версии правоохранителей, тот предложил ребенку 5 тысяч рублей за интимную связь. После отказа мальчика и его слов о намерении рассказать об этом мужчина убил ребенка.

Подозреваемый был задержан 2 февраля. Сперва он отказывался давать показания, но позже признался в убийстве. Тело ребенка было найдено вмерзшим в лед у водопада в Ленинградской области 3 февраля. Суд отправил обвиняемого под стражу на 1 месяц и 30 суток.

После убийства мальчика также было возбуждено уголовное дело по статье "Халатность". Фигурантами стали должностные лица одной из школ, а также учреждения социального обслуживания Красносельского района города.