10 февраля, 12:17

Мэр Москвы

Собянин: город должен быть продолжением личного пространства его жителей

Фото: Мосфото

Город должен быть продолжением личного пространства и комфорта его жителей, заявил Сергей Собянин на пленарной сессии Международного конгресса государственного управления – 2026.

По словам мэра Москвы, основные требования и ожидания горожан остаются неизменными. В частности, они стремятся к простым и понятным вещам, которые составляют большую часть их жизни.

"И сам город, и все, что окружает жителя, – это продолжение его личной жизни. И, выходя из квартиры, если он считает, что квартира и жилая площадь – это его, а за пределами двери его квартиры – это что-то чужое и не его, то это уже не любимый город. <...> Город должен быть продолжением его личного пространства, его комфорта, что это его город. И вот эти потребности являются базами", – подчеркнул градоначальник.

Вместе с тем Собянин отметил важность непрерывного развития, поскольку любая пауза неизбежно откидывает назад. В связи с этим столица и ставит перед собой задачи постоянно стремиться к новому уровню и качеству во всех направлениях.

При этом мэр подтвердил существование трудностей, разногласий и конфликтов в этом процессе, поскольку работа над городом сама по себе является зоной повышенной напряженности.

"Но ты должен ответственно понимать, что ты должен выводить его (город. – Прим. ред.) на новый, на новый, на новый, на новый уровень бесконечного движения вперед, и только так, собственно, и развивается и цивилизация, и город, и, собственно, от этого зависит благосостояние нашей страны", – подытожил мэр.

Все модификации, происходящие в Москве, должны быть направлены на благо жителей столицы, отмечал ранее Собянин. По его мнению, осознание этого способствует быстрым и качественным улучшениям.

Например, столичные власти запланировали возведение больших медицинских комплексов. Причем проекты создаются по принципу "клиник будущего", то есть чтобы они выглядели соответствующим образом, украшая город.

Собянин: Москва делает ставку на развитие высокотехнологичной промышленности

мэр Москвыгород

