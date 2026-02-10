Около 4,5 тыс лифтов заменили в столичных домах в 2025 году в рамках программы капремонта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Около 4,5 тысячи лифтов заменили специалисты комплекса городского хозяйства в рамках региональной программы капремонта многоквартирных домов в столице в 2025 году. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, с 2018 года замена лифтов в домах, находящихся на счете регионального оператора, проводится строго по окончании 25-летнего срока эксплуатации без продления. В рамках программы старое оборудование демонтируют и устанавливают новые подъемники.

"Если в подъезде несколько лифтов, то их меняют поочередно, чтобы жильцы не испытывали неудобств. Устанавливаем современные отечественные лифты, которые по своим характеристикам полностью соответствует всем требованиям безопасности и комфорт", – добавил заммэра.

Он напомнил, что программа обновления лифтового хозяйства была разработана и утверждена по поручению Сергея Собянина. С момента начала инициативы в московских домах заменили свыше 52,3 тысячи лифтов.

Ранее Бирюков заявил, что в 2026 году специалисты заменят более 5,5 тысячи столичных лифтов. Больше всего новых подъемников установят в Юго-Западном административном округе – 816. Еще 764 и 672 появятся в Южном и Восточном округах соответственно.

По словам заммэра, для замены используется отечественное оборудование, полностью соответствующее современным требованиям безопасности и комфорта.