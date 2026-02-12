Столичные электросуда регулярных маршрутов ходят с увеличенными интервалами

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Суда первого и второго маршрутов регулярного речного электротранспорта курсируют с увеличенными интервалами из-за сложной ледовой обстановки в акватории причалов. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Также департамент предупредил, что причалы "Трехгорный", "Затон Новинки", "Кленовый бульвар", "Московская верфь" и "Нагатинский затон" временно не принимают и не отправляют суда.

При этом специалисты круглосуточно проводят ледокольное обеспечение для того, чтобы плавательные средства смогли в штатном режиме курсировать по маршрутам.

Ранее стало известно, что специалисты комплекса городского хозяйства планируют капитально отремонтировать пассажирские причалы "Сити-Центральный" и "Андреевский", расположенные на Андреевской и Пресненской набережных. Работы, которые необходимы из-за износа конструкций и облицовочных сооружений, будут завершены до старта летней навигации.

Например, на причале "Сити-Центральный" будет укреплено дно, а также восстановлены бетонные конструкции в зоне причальной стенки. На причале "Андреевский" произведут замену шпунтового ограждения и восстановят бетонные конструкции причальной стенки, а также отремонтируют гранитное мощение лестничных сходов и парапетов.

