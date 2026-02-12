Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 февраля, 09:35

Транспорт

Столичные электросуда регулярных маршрутов ходят с увеличенными интервалами

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Суда первого и второго маршрутов регулярного речного электротранспорта курсируют с увеличенными интервалами из-за сложной ледовой обстановки в акватории причалов. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Также департамент предупредил, что причалы "Трехгорный", "Затон Новинки", "Кленовый бульвар", "Московская верфь" и "Нагатинский затон" временно не принимают и не отправляют суда.

При этом специалисты круглосуточно проводят ледокольное обеспечение для того, чтобы плавательные средства смогли в штатном режиме курсировать по маршрутам.

Ранее стало известно, что специалисты комплекса городского хозяйства планируют капитально отремонтировать пассажирские причалы "Сити-Центральный" и "Андреевский", расположенные на Андреевской и Пресненской набережных. Работы, которые необходимы из-за износа конструкций и облицовочных сооружений, будут завершены до старта летней навигации.

Например, на причале "Сити-Центральный" будет укреплено дно, а также восстановлены бетонные конструкции в зоне причальной стенки. На причале "Андреевский" произведут замену шпунтового ограждения и восстановят бетонные конструкции причальной стенки, а также отремонтируют гранитное мощение лестничных сходов и парапетов.

Москвичам рассказали о работе электросудов в морозы

Читайте также


транспортпогодагород

Главное

Как изменение утильсбора повлияет на цены автомобилей в РФ?

Эксперты уверены: мера не окажет существенного влияния на российский авторынок

На уже ввезенные и оформленные машины новые правила, скорее всего, не распространят

Читать
закрыть

Нужна ли в России продуктовая карта?

Карту можно будет рассматривать как альтернативу единому пособию

Сумма на карте должна быть привязана к потребительской корзине

Читать
закрыть

Как новые правила бронирования отелей скажутся на туристах?

Ужесточатся требования к договору бронирования

Россияне смогут заселяться в отели по QR-коду вместо бумажного паспорта

Читать
закрыть

Кто может претендовать на должность президента Украины?

Эксперты уверены: возможным конкурентом Зеленского может стать бывший главком ВСУ

Остается вопрос, будет ли баллотироваться сам Зеленский

Читать
закрыть

Возможно ли введение налога на выгул собак в России?

Подобное налогообложение может повысить ответственность хозяев

Однако эксперты уверены: мера ударит по добросовестным и ответственным владельцам

Читать
закрыть

Начнут ли банки предоставлять скидки для клиентов маркетплейсов?

Эксперты уверены: финансировать скидки на маркетплейсах захотят не все организации

ЦБ фактически пытается разделить бизнес платформ с банковским сектором

Читать
закрыть

Как могут поменяться условия работы для беременных в РФ?

Эксперты предлагают предоставить беременным права выбора формата занятости

Рабочий день для сотрудниц с маленькими детьми может сократиться без потери в зарплате

Читать
закрыть

Что грозит Telegram за неисполнение российского законодательства?

Мессенджеру может грозить штраф на общую сумму до 64 миллионов рублей

На платформу составлено 8 административных протоколов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика