22 января, 12:46

Город

Фасады 25 домов в стиле неоклассики отреставрировали на востоке Москвы

Фото: фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы

В рамках программы капремонта жилого фонда на востоке Москвы за 10 лет привели в порядок 25 зданий в неоклассическом стиле. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы со ссылкой на комплекс горхозяйства.

В частности, работы затронули здание по адресу улица Первомайская, дом 49. Его построили в 1954 году по индивидуальному проекту. По периметру строения находятся карнизы, а на крыше – ограждение в виде балюстрады.

Специалисты обновили фасад, кровлю, подвал, а также заменили инженерные системы. Восстановление облика дома проходило в несколько этапов.

Сначала рабочие расчистили полости фасада от загрязнений, нанесли антигрибковую и антикоррозийную защиту. После этого они провели вычинку кирпичной кладки, которую также укрепили в местах наибольшего износа.

На втором этапе обновили стены и цоколь. Декоративные элементы фасада восстановили и бережно окрасили. В рамках третьего этапа установили входные двери подъездов и отремонтировали козырьки над ними. На крыше починили обрешетку и кровельное покрытие. Особое внимание уделили восстановлению балюстрады.

В 2024 году также привели в порядок жилой дом с мезонинами в Измайловском проезде. Здание П-образной формы переменной этажности возвели в 1950-м в стиле советского неоклассицизма.

Мастера обновили фасад строения, заменили магистрали холодного водоснабжения и центрального отопления. Кроме того, они починили архитектурные элементы: балюстрады на крыше, наличники, пилястры с капителями и дентикулы под венчающим карнизом. Само здание покрасили в исторические цвета – сливочно-белый и кремово-белый. Помимо этого, заменили отливы, восстановили откосы, цоколь и балконные плиты, установили новые экраны на балконах и обновили входные группы.

В прошлом году столичный фонд капремонта обновил дом на Мироновской улице, который построили в 1955 году в стиле поздней советской неоклассики. В нем привели в порядок фасад и крышу, входные группы, также обновили магистрали водоотведения. На крыше заменили обрешетку, а в чердачных помещениях отрегулировали температурно-влажностный режим.

Ранее в столице отремонтировали 3 жилых дома, появившихся в сериалах. Например, работы затронули историческое здание на Тверской улице из сериала "Чистые руки", дом на Беговой улице из "Волшебного участка" и строение на улице Хамовнический Вал из киноленты "Чужие деньги".

"Новости дня": капитальный ремонт завершился на улице Генерала Тюленева

