В Москве отремонтировали 27 зданий с филенками в 2025 году

Фото: фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы

Специалисты столичного комплекса городского хозяйства в 2025 году отремонтировали 27 зданий с филенками. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Филенки – это декоративные элементы, которые представляют из себя квадратные и прямоугольные углубления на парадных фасадах. Благодаря им дома становятся более выразительными, а их фасад – неповторимым. Работы проводились в рамках реализации программы капитального ремонта жилого фонда.

Например, восстановлен дом 36 на 1-й Брестской улице, который построили в 1902 году. Он выполнен в неоклассическом стиле, на фасаде сделаны пилястры, филенки же расположились в межоконных пространствах. В качестве украшений на окнах присутствуют наличники и лучковые перемычки, завершает композицию венчающий карниз.

В прошлом году специалисты обновили фасад здания, подвал и крышу, также провели замену инженерных систем. Работы проводили в несколько этапов, чтобы не доставлять дискомфорта жителям. В первую очередь фасад был очищен от загрязнений, восстановлен слой штукатурки на нижнем этаже и декоративных элементах, отремонтированы повреждения кирпичной кладки, обработаны места, где есть риск возникновения повышенной влажности.

Далее были обновлены элементы из кирпичной кладки, после здание покрасили в оттенок "светлая слоновая кость", а керамическая плитка на его фасаде была обработана специальным составом, чтобы защитить от влаги. Также восстановлены откосы, заменены отливы и установлены современные водосточные трубы.

Также был восстановлен восьмиэтажный дом 11 на 1-й Тверской-Ямской улице. В 1940 году его возвели архитекторы Анатолий Мезьер и Лазарь Чериковер при участии Константина Иванова. Он был предназначен для сотрудников Народного комиссариата внутренних дел. На фасаде присутствуют прямоугольные эркеры с барельефами и филенками. Внизу дом рустован, есть и венчающий карниз с модильонами.

Были отремонтированы фасад и крыша, заменены основные коммуникации. Для начала специалисты фонда капитального ремонта создали проект, в котором были учтены все особенности дома. После отобраны лучшие материалы.

На первом этапе специалисты очистили фасад, обновили слой штукатурки, нанесли специальный состав на места, подверженные скоплению влаги. Также восстановлены лепнина, карнизы, рустованная область дома. Фасад окрашен в цвета "белый марципан" и "белая пшеничная мука". Отремонтированы и цоколь, водосток, входные группы.

Капитально отремонтирован в том числе пятиэтажный дом в районе Арбат. Он расположен по адресу Панфиловский переулок, дом 1/16, строение 1. Возвели его в 1946 году. Он воплотил в себя элементы неоклассицизма, модерна и конструктивизма. Среди самых знаменитых элементов – эркеры с щипковыми завершениями. Нижний этаж рустован, межоконные пространства имеют филенки с иониками. Наличники подчеркивают его окна, а входные группы украшены порталами и фронтонами. Завершает композицию венчающий карниз.

Здание также очистили, обновили штукатурку, восстановили элементы из кирпичной кладки, обработали зоны намокания. Отечественными материалами отреставрированы декоративные элементы. Дом окрашен в цвета "сигнальный белый" и "бежевый сандал". Отремонтированы также входные группы, заменены водосток и отливы, штукатурный слой появился на цокольной части.

Ранее стало известно, что на востоке столицы завершился капремонт еще 62 жилых зданий. Одним из объектов стал дом 27 на Щелковском шоссе. Там применили технологию "мокрого фасада". Сначала рабочие расчистили стены, восстановили межпанельные швы и подготовили поверхность, установив кронштейны под кондиционеры.

