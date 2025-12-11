Капремонт 62 жилых домов завершили на востоке Москвы

Фото: Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы

Капитальный ремонт 62 жилых домов в ВАО завершил комплекс городского хозяйства Москвы. Обновления коснулись не только внешнего вида зданий, сообщает портал мэра и правительства столицы.

Одним из объектов стал дом 27 на Щелковском шоссе. Здесь применили технологию "мокрого фасада". Сначала рабочие расчистили стены, восстановили межпанельные швы и подготовили поверхность, установив кронштейны под кондиционеры.

Затем фасад утеплили минераловатными плитами, нанесли несколько слоев грунтовки и армирующего состава, после чего выполнили декоративную отделку и покраску. Также были обновлены входные группы, балконные плиты, заменены окна в подъездах и отливы.

Завершен капитальный ремонт и в доме 4 на улице Новосибирской. Специалисты привели в порядок фасад, крышу и подвал, а также заменили инженерные системы. Поверхности тщательно промыли, удалили отслоившуюся плитку и заново заполнили межпанельные швы.

Кроме того, стены обработали полимерцементной смесью с использованием армирующей сетки, нанесли декоративные слои и паропроницаемую краску. Обновлены также входные группы и отливы.

В доме 6 в Старослободском переулке завершен капитальный ремонт кровли и магистралей горячего водоснабжения и водоотведения. Особое внимание уделили восстановлению первоначального вида фасада.

Рабочие промыли стены, укрепили кирпичную кладку и обработали участки современными антигрибковыми средствами. Фасад защитили гидрофобным составом, обновили входные группы, балконы и водостоки, а также выполнили новое аккуратное оформление цоколя.

Ранее стало известно, что в Москве по программе капремонта планируется восстановить семь жилых домов с аттиками. Первым объектом стал дом 16, корпус 3, в 1-м Войковском проезде, построенный в 1949 году.

Здесь уже обновили фасад, вернув ему историчные оттенки "светлая слоновая кость" и "сигнальный белый", отремонтировали цоколь, водостоки, балконы, входные двери и окна в местах общего пользования. Также модернизировали крышу и инженерные системы – электроснабжение, холодное водоснабжение, водоотведение и отопление.