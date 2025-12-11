Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 декабря, 10:54

Город

Капремонт 62 жилых домов завершили на востоке Москвы

Фото: Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы

Капитальный ремонт 62 жилых домов в ВАО завершил комплекс городского хозяйства Москвы. Обновления коснулись не только внешнего вида зданий, сообщает портал мэра и правительства столицы.

Одним из объектов стал дом 27 на Щелковском шоссе. Здесь применили технологию "мокрого фасада". Сначала рабочие расчистили стены, восстановили межпанельные швы и подготовили поверхность, установив кронштейны под кондиционеры.

Затем фасад утеплили минераловатными плитами, нанесли несколько слоев грунтовки и армирующего состава, после чего выполнили декоративную отделку и покраску. Также были обновлены входные группы, балконные плиты, заменены окна в подъездах и отливы.

Завершен капитальный ремонт и в доме 4 на улице Новосибирской. Специалисты привели в порядок фасад, крышу и подвал, а также заменили инженерные системы. Поверхности тщательно промыли, удалили отслоившуюся плитку и заново заполнили межпанельные швы.

Кроме того, стены обработали полимерцементной смесью с использованием армирующей сетки, нанесли декоративные слои и паропроницаемую краску. Обновлены также входные группы и отливы.

В доме 6 в Старослободском переулке завершен капитальный ремонт кровли и магистралей горячего водоснабжения и водоотведения. Особое внимание уделили восстановлению первоначального вида фасада.

Рабочие промыли стены, укрепили кирпичную кладку и обработали участки современными антигрибковыми средствами. Фасад защитили гидрофобным составом, обновили входные группы, балконы и водостоки, а также выполнили новое аккуратное оформление цоколя.

Ранее стало известно, что в Москве по программе капремонта планируется восстановить семь жилых домов с аттиками. Первым объектом стал дом 16, корпус 3, в 1-м Войковском проезде, построенный в 1949 году.

Здесь уже обновили фасад, вернув ему историчные оттенки "светлая слоновая кость" и "сигнальный белый", отремонтировали цоколь, водостоки, балконы, входные двери и окна в местах общего пользования. Также модернизировали крышу и инженерные системы – электроснабжение, холодное водоснабжение, водоотведение и отопление.

Читайте также


город

Главное

Почему спрос на домашние кофемашины резко вырос?

Основным драйвером роста стали недорогие устройства стоимостью до 5 000 рублей

Причиной роста популярности малой бытовой техники сыграл тренд на приготовление кофе дома

Читать
закрыть

Во сколько обойдется украшение квартиры перед Новым годом?

На онлайн-платформах появились частные объявления с предложениями украсить квартиры

За подбор игрушек, распутывание гирлянд и их развешивание декораторы просят 3–10 тысяч рублей

Читать
закрыть

Какие главные астрономические явления ждать в первой половине зимы?

Пик одного из самых красивых и мощных метеорных потоков придется на ночь с 13 на 14 декабря

21 декабря наступает зимнее солнцестояние – самый короткий день и самая длинная ночь в году

Читать
закрыть

Каких диких животных можно увидеть в столице зимой?

Жители Москвы могут увидеть на природных территориях города лис

Есть шанс заметить в черте города лосей, которых можно считать местными обитателями

Читать
закрыть

Почему каждому стоит танцевать танго?

Танго – это отличный способ самовыражения

Во время исполнения танца задействованы почти все группы мышц

Читать
закрыть

Как выбрать натуральную ель на Новый год?

Живую ель не стоит покупать задолго до Нового года – это поможет избежать наценок

При выборе нужно ориентироваться на официальные базары и проверять законность спила

Читать
закрыть

Нужен ли в России запрет на использование детьми соцсетей?

Использование соцсетей более двух часов в день может негативно повлиять на психику ребенка

Дети в соцсетях больше всех уязвимы перед злоумышленниками

Читать
закрыть

Нужно ли усиливать господдержку при аренде жилья в РФ?

Эксперты уверены: меру сложно реализовать в условиях дефицита бюджета

Введение таких мер может создать почву для злоупотреблений

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика