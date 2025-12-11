Свыше 1,2 тыс производителей из 15 стран представлены на Московской неделе дизайна

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Свыше 1,2 тысячи производителей из 15 стран представлены на VII Московской неделе дизайна, которая стартовала на ВДНХ в рамках проекта "Зима в Москве". Об этом рассказала руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития столицы Кристина Кострома.

"Мы с уверенностью можем сказать, что это действительно одно из самых центральных и флагманских мероприятий для всей индустрии, потому что оно объединяет ведущих российских дизайнеров, производителей мебели, предметов декора, интерьера, текстиля, посуды и всего того, что делает наши дома, офисы и город красивее и уютнее", – сказала она во время пресс-подхода на открытии мероприятия.

По ее словам, тема мероприятия – "Москва – столица дизайна". Она была выбрана потому, что город задает тренды, объединяя ведущие мировые практики с российскими дизайнами.

Кострома добавила, что в выставке принимают участие 46 иностранных компаний. Например, собственные стенды появились у Белоруссии и Венгрии. Все участники представят свою мебель, декор, текстиль, предметы освещения.

Ранее сообщалось, что столичные бренды смогут представить свою продукцию на стенде программы "Сделано в Москве" в рамках VII Московской недели интерьера и дизайна. Стенд проекта по традиции занял центральное место в экспозиции. Его площадь составляет 150 квадратных метров.

