Московская международная неделя видеоигр охватит более 330 площадок

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Московская международная неделя, которая пройдет с 27 по 30 ноября, охватит свыше 330 площадок. Ключевым станет Московский кластер видеоигр и анимации, сообщили на портале мэра и правительства города.

Гости смогут погрузиться в мир игровой индустрии на тематических сессиях и на аллее инди-игр, а также посетить выставку, на которой можно будет пообщаться с представителями таких компаний, как "Фогейм", 1CGS и Astrum Entertainment. Кроме того, в кластере организуют маркет, где на продажу представят различную компьютерную технику, включая мыши, клавиатуры, наушники, веб-камеры и микрофоны.

В рамках программы 28 ноября пройдет кибертурнир Point Blank, а 29-го числа посетителям представится уникальная возможность сыграть с известными стримерами и киберспортсменами.

Помимо этого, Московская неделя видеоигр привлечет образовательные учреждения и музеи. Например, в МИРЭА – Российском технологическом университете 27 и 28 ноября состоятся лекции по управлению творческой командой, плейтесты игр, косплей-события и квест. Также участники обсудят переход от рисования веб-комиксов к созданию видеоигр.

В свою очередь, в школе Scream School 30 ноября проведут мастер-классы по динамическим зарисовкам, гейм-дизайну, разработке концепта персонажа с помощью нейросетей и созданию игрового уровня из подручных материалов.

27-го числа гостей ждет Институт бизнеса и дизайна, в котором состоится лекция о нарративе в видеоиграх, а 30 ноября здесь же пройдет мастер-класс по созданию игры за один день.

Тем временем в колледже ITHub с 29 по 30 ноября будет организована серия мастер-классов, в рамках которых участники смогут изучить классификацию игр и организацию студий, а также в составе команд разработать прототип своей первой видеоигры. На одном из занятий гости познакомятся с основами работы в программе Blender, освоят навыки создания текстур для различных материалов, а также изучат базовые инструменты и техники моделирования. В результате участники создадут свои собственные текстуры и применят их к 3D-моделям.

27 ноября в Национальном исследовательском университете "Высшая школа экономики" пройдет занятие, где расскажут, как технологии искусственного интеллекта влияют на проектирование виртуальных симуляций, а в "Яндекс Музее" состоится игровой турнир и тематический вечер.

Кроме того, сеть кинотеатров "Москино" в сотрудничестве с онлайн-кинотеатром Premier организует специальные показы сериала "Соцсети".

Также к этой инициативе присоединятся и магазины-партнеры. В частности, в магазинах "М.Видео" по всей стране будут проводиться акции со скидками на игровые товары, такие как видеоигры, мониторы и аксессуары для компьютеров. В шести московских магазинах сети Hobby Games пройдут мастер-классы по настольным играм, а федеральная сеть книжных магазинов "Читай-город" подготовила специальные вкладки с книгами по геймдизайну.

Более того, с 27 ноября для поклонников киберспорта стартуют турниры по Dota 2, Counter-Strike 2, Fortnite, Apex Legends и Hearthstone. Соревнования пройдут в крупнейших киберклубах Москвы – Colizeum и CyberX, а также в 83 других регионах России. В столице на базе Retro Gaming Club состоится турнир по Starcraft: Brood War и показ ретробоевика. Игроки смогут как принять участие в состязаниях, так и наблюдать за матчами.

Ранее стало известно, что в Москве открыли прием заявок на шестой сезон акселератора "Фабрика видеоигр", который продлится до 28 ноября.

Подать заявку на сайте Агентства креативных индустрий Москвы могут юридические лица, самозанятые, которые занимаются разработкой видеоигр, а также индивидуальные предприниматели. При этом участниками могут стать как опытные студии, так и начинающие команды.