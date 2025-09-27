Собянин: первые резиденты кластера видеоигр и анимации отобраны в Москве

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Первые 33 видеоигровые и анимационные студии прошли отбор. Они станут резидентами кластера видеоигр и анимации, который откроется в этом году в Москве, сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

По словам мэра, инфраструктура кластера позволит создавать игры и 3D-анимацию любой сложности, а также будет служить точкой притяжения представителей индустрии. В нем оборудуют зону для звукозаписи, студию захвата движения, лекторий, конференц-зал, выставочную зону и другое.

Кластер объединит все этапы производства и продвижения контента – от обучения специалистов до поддержки в продвижении на иностранных рынках.

Градоначальник отметил, что в столичной сфере IT и видеоигр работают более 33 тысяч организаций – около 30% от всех компаний креативной индустрии. Их общая годовая выручка в прошлом году превысила 3,9 триллиона рублей.

Также в 2024-м Агентство креативных индустрий (АКИ) запустило акселератор для индивидуальных разработчиков "Фабрика видеоигр". В настоящее время уже создано 80 пилотных версий игр в разных жанрах, добавил Собянин.

Ранее в Москве утвердили перечень ключевых проектов для поддержки креативных индустрий. В список вошли проект "Москва – город кино", создание кластера видеоигр и анимации, а также проведение международных мероприятий. При этом бизнесменам, работающим в области креативных индустрий, помогает АКИ.